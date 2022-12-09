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إدارة الطوارئ تشتبه في عمل إجرامي.. حريق ضخم بمركز تسوق في ضواحي موسكو

وزارة الطوارئ الروسية أعلنت عن حريق في أحد أكبر المجمعات التجارية شمالي العاصمة موسكو (الفرنسية)
9/12/2022

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن حريقا التهم أحد أكبر مراكز التسوق بالقرب من العاصمة موسكو في وقت مبكر اليوم الجمعة، وأدى ذلك إلى انهيار جزء من بنيانه، كما تشتبه أن الحريق الهائل نجم عن عمل "إجرامي"، وفق وكالات الأنباء الروسية.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية إن شخصا لقي مصرعه جراء الحريق الذي اندلع في إحدى ضواحي موسكو.

وكانت وكالة "إنترفاكس" (Interfax) الروسية نقلت عن مصدر لم تسمّه، أن فرضية "العمل الإجرامي" غير مستبعدة.

كما أوردت وكالة "تاس" (TASS) عن السلطات الروسية أن الحريق الذي امتد على مساحة تقدر بنحو 7 آلاف متر مربع، "ناجم عن أعمال لحام".

وقالت وزارة الطوارئ على تطبيق تليغرام (Telegram) "يقوم رجال الإطفاء بإخماد حريق بمساحة 7 آلاف متر مربع".

بينما ذكرت وكالة "سبوتنيك" (Sputnik) أن عملا "إجراميا هو أحد التفسيرات الرئيسية" لهذا الحريق.

واندلع الحريق في مركز التسوق "ميغا خيمكي" في ضاحية خيمكي شمالي موسكو. وكان مركز "ميغا" مقرا لعدد ضخم من سلاسل التجزئة الغربية قبل أن ترحل الشركات من روسيا في أعقاب اندلاع الحرب الأوكرانية، ومن بين ذلك أحد متاجر "إيكيا" (Ikea) الأولى في منطقة موسكو.

المصدر : الجزيرة + وكالات