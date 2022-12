إدارة الطوارئ تشتبه في عمل إجرامي.. حريق ضخم بمركز تسوق في ضواحي موسكو

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن حريقا التهم أحد أكبر مراكز التسوق بالقرب من العاصمة موسكو في وقت مبكر اليوم الجمعة، وأدى ذلك إلى انهيار جزء من بنيانه، كما تشتبه أن الحريق الهائل نجم عن عمل "إجرامي"، وفق وكالات الأنباء الروسية.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية إن شخصا لقي مصرعه جراء الحريق الذي اندلع في إحدى ضواحي موسكو.

وكانت وكالة "إنترفاكس" (Interfax) الروسية نقلت عن مصدر لم تسمّه، أن فرضية "العمل الإجرامي" غير مستبعدة.

كما أوردت وكالة "تاس" (TASS) عن السلطات الروسية أن الحريق الذي امتد على مساحة تقدر بنحو 7 آلاف متر مربع، "ناجم عن أعمال لحام".

وقالت وزارة الطوارئ على تطبيق تليغرام (Telegram) "يقوم رجال الإطفاء بإخماد حريق بمساحة 7 آلاف متر مربع".

The "Mega Khimki" shopping center in #Moscow is on fire. The fire area is about 7000 m². pic.twitter.com/GXxKB3vbxs

