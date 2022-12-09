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إحصاءات "صادمة".. وفيات قياسية في المملكة المتحدة بسبب معاقرة الخمر خلال العام الماضي

A bell, used to notify pub customers of the time so that they can order the last of their alcoholic drinks, is seen in a London pub, 23 November 2005. England and Wales' controversial new Licensing Act 2003, which sweeps away the traditional 11:00 pm pub closing time -- a hangover from World War I -- allows pubs granted an extended licence to carry on serving, some even around the clock. Licences will be granted from 24 November 2005. AFP PHOTO/CARL DE SOUZA
معدل استهلاك المشروبات الكحولية ارتفع في المملكة المتحدة خلال فترة الإغلاق بسبب كورونا (الفرنسية)
9/12/2022-|آخر تحديث: 9/12/202203:03 AM (مكة المكرمة)

شهدت المملكة المتحدة عددا أكبر من الوفيات بسبب الاستهلاك المفرط للمشروبات الكحولية في 2021 مقارنة بأي عام مضى، حسب ما أعلنته وكالة الإحصاء البريطانية أمس الخميس.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا يرجع على الأرجح إلى جائحة كورونا (كوفيد-19) التي استهلك خلالها المسرفون في تناول المشروبات الكحولية أكثر مما استهلكوه في السنوات السابقة.

ويمكن ربط 9641 وفاة في المملكة المتحدة بالمشروبات الكحولية مباشرة، مما يزيد بمعدل الربع على عدد الوفيات في 2019 قبل الجائحة.

وبعدما استقرت معدلات الوفاة لمدة أعوام ارتفعت بشدة في 2020 بنسبة 7.4% في 2021.

وقد توقع باحثون ذلك، حيث أظهرت دراسة لجماعة شيفلد في الصيف أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من المشروبات الكحولية باتوا أكثر معاقرة للخمر خلال فترة الإغلاق وفرض قيود على التواصل بين البشر.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) عن كارين تايريل رئيسة جمعية "درينك أوير" (Drinkaware) الخيرية قولها "إن هذه الإحصاءات صادمة، وكل رقم يخفي مأساة أسرية فردية".

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية