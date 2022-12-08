رفض طلبي بلغاريا ورومانيا.. الاتحاد الأوروبي يوافق على انضمام كرواتيا إلى "شنغن"

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، الموافقة على انضمام كرواتيا إلى منطقة شنغن اعتبارًا من يناير/كانون الثاني المقبل، بينما رفض طلبي بلغاريا ورومانيا.

وكتبت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي على تويتر "تبنى المجلس قراره. تأكد رسميًّا أن كرواتيا ستنضم إلى منطقة شنغن اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2023".

وجاء في التغريدة عبر موقع تويتر أن منطقة شنغن تتسع لأول مرة منذ أكثر من عقد. وكانت آخر مرة تتسع فيها منطقة التنقل الحر في 2011 لتضم ليختنشتاين.

ويفسح القرار الطريق أمام إلغاء قيود الحدود البرية بين كرواتيا ودول منطقة شنغن الأخرى اعتبارا من مطلع العام المقبل، وسيعقب ذلك إلغاء القيود المفروضة في المطارات في وقت لاحق.

شرط الموافقة

ويتطلب السماح بضم أعضاء جدد إلى منطقة شنغن موافقة وزراء داخلية الدول الأعضاء بالإجماع.

من ناحية أخرى، ما زال يتعين على رومانيا وبلغاريا الانتظار فقد اعترضت النمسا على ترشيحهما، فيما اعترضت هولندا على ترشيح بلغاريا، مما أشاع شعورًا "ببعض المرارة في الغرفة"، وفق ما قال مصدر دبلوماسي لوكالة الأنباء الفرنسية.

وتضم منطقة شنغن 26 بلدا، بينها 4 دول من خارج الاتحاد الأوروبي (ليختنشتاين، النرويج، سويسرا، آيسلندا) ويعيش في هذه المنطقة نحو 400 مليون شخص، ويصل طول حدود المنطقة الخارجية 50 ألف كيلومتر.

واتفاقية شنغن، التي تم توقيعها في 1985، وبدأ تنفيذها في 1995، تلغي الحدود بين الدول الأعضاء.