الاتحاد الأوروبي يناقش توسيع فضاء شينغن للتنقل الحر دون جواز سفر

يناقش وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي -في بروكسل اليوم الخميس- ضم كل من بلغاريا ورومانيا وكرواتيا لفضاء شينغن للتنقل الحر بدول الاتحاد، وتحظى كرواتيا بالفرصة الأفضل للموافقة على انضمامها.

ودعت المفوضية الأوروبية -الشهر الماضي- إلى ضم الدول الثلاث لمنطقة التنقل الحر التي تتيح التحرك بحرية بدون جواز سفر، علما بأن جميع الدول الأعضاء لم تدعم هذا المقترح.

وأكد المستشار النمساوي كارل نيهامر -قبل يومين- أن حكومته على استعداد لدعم انضمام كرواتيا، ولكنها ستصوت ضد انضمام رومانيا وبلغاريا بسبب مخاوف تتعلق بالهجرة غير المنظمة.

وكان البرلمان الهولندي تبنى، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قرارا جاء فيه أن هناك حاجة لمزيد من تحليل عمل حكم القانون ونطاق الفساد والجريمة المنظمة في بلغاريا ورومانيا.

يُذكر أن جهود بلغاريا ورومانيا -للانضمام لمنطقة شينغن- توقفت قبل أكثر من عقد، منذ أعلنت المفوضية الأوروبية أول مرة أن الدولتين مستعدتان للانضمام للمنطقة عام 2011.

يُشار إلى أنه يتعين موافقة جميع الدول الأعضاء، بالإجماع، على انضمام أي دولة جديدة لفضاء شينغن الذي يتألف من 26 دولة، 22 منها هي من دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.