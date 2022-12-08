استشهاد 3 فلسطينيين وإصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم الخميس استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية إن قوات خاصة إسرائيلية تسللت إلى المدينة ومخيمها، ونشرت القناصة على أسطح البنايات وسط المدينة، وأطلقت النار على المارة في الشوارع، كما دفعت بعشرات الدوريات العسكرية المصحوبة بجرافة إلى المدينة والمخيم.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان أن مواجهات واشتباكات عنيفة دارت بين الشبان وقوات الاحتلال، "التي أطلقت بشكل كثيف الرصاص الحي باتجاههم، مما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين".

كما تعرضت إحدى سيارات الإسعاف لإطلاق نار من قبل الاحتلال خلال محاولتها انتشال أحد الشهداء، واعتقلت قوات الاحتلال شابا تقول المصادر إنه يعمل ضابطا في جهاز أمني فلسطيني.

وأفاد مراسل الجزيرة بانسحاب قوات الاحتلال من جنين بعد اعتقالها ضابط أمن وأسيرا محررا وشابا فلسطينيا.

ونشر جيش الاحتلال عبر تويتر مقطع فيديو وصورا لاقتحام مناطق بالضفة الغربية ومدينة جنين، وقال إنه اعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم 3 ضالعين في عمليات، كما صادر أسلحة.

"שובר גלים" כוחות צה"ל, שב"כ ומג"ב פעלו הלילה למעצר 15 מבוקשים ולהחרמת אמצעי לחימה באוגדת יהודה ושומרון; שלושה מבוקשים נעצרו במסגרת מבצע מעצרים בג׳נין במסגרת מבצע מעצרים במרחב ג׳נין, כוחות צה״ל, שב"כ, ימ"ס איו"ש ומג"ב עצרו את חאלד אא-היג'א, המבוקש במעורבות בפעילות טרור >> pic.twitter.com/pdnv3SfoRg — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 8, 2022

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش يحقق في تقارير عن سقوط خرائط عسكرية حساسة كانت بحوزة جنوده في جنين، من دون تفاصيل إضافية عن طبيعتها أو طريقة سقوطها.

وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى أن عدد الشهداء ارتفع منذ بداية العام الجاري إلى 216، بينهم 164 في الضفة الغربية، و52 في قطاع غزة.

ومنذ أشهر، يواصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات بالضفة الغربية تتركز في مدينتي نابلس وجنين بدعوى ملاحقة مطلوبين.