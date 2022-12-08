موسكو وواشنطن تعلنان إتمام تبادل السجينين بريتني غرينر وفيكتور بوت

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إطلاق سراح نجمة كرة السلة الأميركية بريتني غرينر في عملية تبادل مقابل تاجر الأسلحة الشهير السجين فيكتور بوت، وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بإعادة جميع الأميركيين المحتجزين تعسفا في الخارج.

وقالت الخارجية الروسية في بيان مقتضب "أتممنا إجراءات تبادل السجينين رجل الأعمال الروسي فيكتور بوت، ولاعبة كرة السلة الأميركية".

وذكرت وكالة تاس للأنباء الروسية أن "المواطن الروسي فيكتور بوت يوجد حاليا على متن طائرة في اتجاه روسيا، وسيصل قريبا إلى البلاد".

وفور إعلان النبأ، قال الرئيس الأميركي "تحدثت مع بريتني غرينر منذ قليل وهي بأمان وعلى متن الطائرة في طريقها إلى بيتها".

كما ألقى بايدن كلمة في البيت الأبيض عن صفقة تبادل السجناء، قال فيها "عملنا منذ فترة طويلة من أجل هذا اليوم، وتطلب الأمر مفاوضات متعبة".

السجينة الأميركية

وأضاف بايدن أن غرينر في حالة معنوية جيدة وهي في طريقها إلى الوطن، مؤكدا أنها تعرضت لسوء معاملة ضمن محاكمة صورية في روسيا.

وأكد بايدن أن إعادة الأميركيين إلى وطنهم "ليست خيارا وإنما هي واجب"، وأن إدارته أعادت الكثير من المواطنين الذين اعتقلوا أو اختطفوا، كما تعهد بمواصلة العمل لإعادة جميع الأميركيين المحتجزين تعسفا في الخارج.

وقدم بايدن الشكر لدولة الإمارات على دورها في إتمام عملية المبادلة، وقال إن روسيا تتعامل مع قضية بول ويلان (جندي أميركي مسجون في روسيا) بشكل مغاير عن قضية بريتني، متعهدا بالعمل من أجل إعادته إلى الوطن.

أما وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، فقال إن غرينر في طريقها إلى منزلها بعد أشهر من الاعتقال غير المشروع في روسيا، حسب وصفه.

وكان القضاء الروسي قد حكم بالسجن 9 سنوات بحق غرينر في الرابع من أغسطس/آب الماضي لإدانتها بحيازة مخدرات، حيث ندد الرئيس الأميركي بالحكم على الفور وقال إنه سيعمل "بلا كلل" لإعادة غرينر وبول ويلان جندي مشاة البحرية السابق الذي أوقف في فندق بموسكو، في ديسمبر/كانون الأول 2018، بتهمة امتلاك مواد حساسة.

السجين الروسي

في المقابل، تحتجز الولايات المتحدة رجل الأعمال الروسي فيكتور بوت منذ عام 2010، وهو من أشهر تجار السلاح في العالم وكان ضابطا في سلاح الجو السوفياتي آنذاك، وقد صنعت عنه هوليود فيلما بعنوان "تاجر الموت".

وحُكم على بوت بالسجن لمدة 25 عاما بعد إدانته في تهمة تآمر لقتل أميركيين بينهم مسؤولون، وإدانته أيضا بتهمة تسليح متمردين في أفريقيا وأميركا الجنوبية.

وفي الشهر الماضي، قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي إن بوت تعرّض "للاضطهاد" في الولايات المتحدة، متمنيا له امتلاك "صلابة الإرادة وقوة الروح" كي يتحمل ظروف سجنه.