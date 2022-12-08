السعودية والصين توقعان اتفاقية شراكة شاملة.. شي جين بينغ يبشر بـ"عصر جديد" من العلاقات

وقع ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز اليوم الخميس مع الرئيس الصيني شي جين بينغ اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين، بينما أكد شي أن زيارته إلى المملكة ستفتح "عصرا جديدا" للعلاقات بين الصين والعالم العربي ودول الخليج والسعودية.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس الصيني، وذلك قبيل عقد قمة بين البلدين في ثاني أيام زيارة شي جين بينغ للمملكة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن ولي العهد "استقبل في قصر اليمامة في الرياض رئيس الصين، وأجريت له مراسم استقبال رسمية".

سمو #ولي_العهد يستقبل رئيس جمهورية #الصين الشعبية، ويعقدان جلسة مباحثات رسمية، ويشهدان مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين.https://t.co/C0OF83ZNOv#الرئيس_الصيني_في_السعودية#واس pic.twitter.com/vXPvY3XCFh — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 8, 2022

3 قمم

ومن المقرر أن يشارك الرئيس الصيني في قمم سعودية وعربية وخليجية بحضور أكثر من 30 قائد دولة ومنظمة دولية.

وستكون القمة الأولى في برنامج زيارة الرئيس الصيني للرياض "سعودية صينية"، وقالت وسائل إعلام سعودية رسمية إن من المتوقع أن يوقع الوفد الصيني خلالها اتفاقيات مع الرياض بقيمة 30 مليار دولار.

كما سيتضمن برنامج الزيارة حضور الرئيس الصيني قمة "الرياض الخليجية-الصينية للتعاون والتنمية" غدا الجمعة والتي سيشارك فيها قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

وأخيرا، سيشارك الوفد الصيني برئاسة الرئيس شي في "قمة الرياض العربية-الصينية للتعاون والتنمية"، بمشاركة قادة دول عربية، وستتم خلال القمم الثلاث مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في المجالات كافة، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي.

https://twitter.com/spagov/status/1600831127987843074

عصر جديد

وقال الرئيس الصيني إن زيارته إلى المملكة "ستفتح عصرا جديدا للعلاقات بين الصين والعالم العربي ودول الخليج والسعودية".

جاء ذلك في مقال له كتبه بصحيفة "الرياض" السعودية، ونشرته اليوم الخميس ونقلته وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، على هامش زيارته التي بدأت للمملكة أمس الأربعاء وستستمر لعدة أيام.

وقال شي جين بينغ في مقاله "لقد أتيت إلى الرياض مرة أخرى بعد 6 سنوات وأنا أحمل مشاعر المودة والصداقة العميقة من الشعب الصيني".

وأضاف أنه سيقوم خلال الزيارة بمشاركة "الأصدقاء العرب في القمة الصينية العربية الأولى والقمة الأولى للصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وشدد الرئيس الصيني على أن بلاده ستعمل مع الجانب الخليجي على بناء نمط جديد ومتزايد الأبعاد لتعاونهما في مجال الطاقة، مشددا على أن الصين ستغتنم فرصة إقامة وتعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية بين الصين ومجلس التعاون الخليجي، "لترسيخ الصداقة التاريخية وتعميق الثقة المتبادلة مع دول المجلس".

#فيديو | بدعوة من #خادم_الحرمين_الشريفين..

فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية يصل إلى الرياض في زيارة رسمية إلى المملكة.#الرئيس_الصيني_في_السعودية#واس pic.twitter.com/saCO2FVaZN — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 7, 2022

شريك موثوق

وفي سياق متصل، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن الرياض ستظل شريك الصين الموثوق به والمعوّل عليه في مجال الطاقة، وإن البلدين سيعززان التعاون في سلاسل إمدادات الطاقة عن طريق إنشاء مركز إقليمي في المملكة للمصانع الصينية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الشركات الصينية والسعودية وقعت أمس الأربعاء 34 اتفاقية استثمارية في الطاقة الخضراء، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات السحابية، والنقل والبناء، وقطاعات أخرى.

وتوسعت العلاقات الثنائية بين الرياض وبكين في غمرة سعي المنطقة لتنويع أنشطتها الاقتصادية؛ مما أثار مخاوف الولايات المتحدة من تنامي مشاركة الصين في البنية التحتية الحساسة في الخليج.

وتعليقا على زيارة الرئيس الصيني للسعودية، قال البيت الأبيض أمس الأربعاء إن زيارة شي للسعودية "مثال على محاولات الصين لبسط نفوذها في أنحاء العالم"، مشددا على أنها لن تغير سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين في البيت الأبيض إن من المؤكد أن جولات الرئيس الصيني ليست مفاجئة، لكن الولايات المتحدة تركز على شراكتها في المنطقة.