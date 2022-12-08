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إسرائيل تحقق في فقدان خريطة عسكرية "حساسة" من جنودها في جنين والكشف عن بعض تفاصيلها "المثيرة"

خريطة "حساسة" أوقعها جندي للاحتلال في جنين (هيئة البث الإسرائيلية)
صورة نشرتها هيئة البث الإسرائيلية عن خرائط "حساسة" أوقعها جنود الاحتلال في جنين (مواقع التواصل)
8/12/2022-|آخر تحديث: 8/12/202201:03 PM (مكة المكرمة)

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن الجيش يحقق في تقارير عن سقوط خرائط عسكرية "حساسة" كانت بحوزة جنوده في جنين بالضفة الغربية.

وأضافت الهيئة -في تغريدة على تويتر- إن فلسطينيين ينشرون وثائق "حساسة" لخرائط زُعم أنها سقطت من جنود الجيش في مخيم جنين، مع وجود تفاصيل أحد المطلوبين. وأشارت إلى أن الحادث قيد التحقيق من قبل الجيش.

يأتي ذلك عقب ساعات من قيام قوات خاصة إسرائيلية بالتسلل إلى مدينة جنين ومخيمها، ونشر قناصة على أسطح البنايات وسط المدينة، وإطلاق النار على المارة في الشوارع، كما دفعت بعشرات الدوريات العسكرية المصحوبة بجرافة إلى المدينة والمخيم، قبل أن تنسحب من هناك.

ومن جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين برصاص قناصة الاحتلال خلال اقتحامه مدينة جنين.

وقال صحفي إسرائيلي يدعى إيمانويل فابيان ويعرف بنفسه بأنه يعمل مراسلا عسكريا بصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" -في تغريدة نشرها على حسابه الموثق على تويتر- إن جنديًا يبدو أنه أسقط عن طريق الخطأ خريطة في جنين أثناء الاقتحام صباح اليوم.

وأشار إلى أن الخريطة -التي وصفتها هيئة البث "بالحساسة"- تطلق أسماء حركية على الطرقات المختلفة مثل فرنسا والبرتغال والبرازيل وإنجلترا وهولندا والأرجنتين، وهي من الفرق التي تأهلت إلى الدور ربع النهائي بكأس العالم في قطر.

ولم يتسن التأكد مما أورده الصحفي الإسرائيلي من مصدر مستقل، كما لم تؤكده الجهات الرسمية الإسرائيلية.

وكان جيش الاحتلال نشر -عبر تويتر- مقطع فيديو وصورا لاقتحام مناطق بالضفة ومدينة جنين، وقال إنه اعتقل 15 فلسطينيا من الضفة، بينهم 3 ضالعون في عمليات، كما صادر أسلحة.

ومنذ أشهر، يواصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات بالضفة تتركز في مدينتي نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين.

المصدر : الجزيرة + الصحافة الإسرائيلية