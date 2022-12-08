إسرائيل تحقق في فقدان خريطة عسكرية "حساسة" من جنودها في جنين والكشف عن بعض تفاصيلها "المثيرة"

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن الجيش يحقق في تقارير عن سقوط خرائط عسكرية "حساسة" كانت بحوزة جنوده في جنين بالضفة الغربية.

وأضافت الهيئة -في تغريدة على تويتر- إن فلسطينيين ينشرون وثائق "حساسة" لخرائط زُعم أنها سقطت من جنود الجيش في مخيم جنين، مع وجود تفاصيل أحد المطلوبين. وأشارت إلى أن الحادث قيد التحقيق من قبل الجيش.

يأتي ذلك عقب ساعات من قيام قوات خاصة إسرائيلية بالتسلل إلى مدينة جنين ومخيمها، ونشر قناصة على أسطح البنايات وسط المدينة، وإطلاق النار على المارة في الشوارع، كما دفعت بعشرات الدوريات العسكرية المصحوبة بجرافة إلى المدينة والمخيم، قبل أن تنسحب من هناك.

ومن جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين برصاص قناصة الاحتلال خلال اقتحامه مدينة جنين.

Looks like an IDF soldier accidentally dropped a map in Jenin during the raid this morning. The codenames for various roads are France, Portugal, Brazil, England… #WorldCup2022 pic.twitter.com/WtXljc5L3y — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 8, 2022

وقال صحفي إسرائيلي يدعى إيمانويل فابيان ويعرف بنفسه بأنه يعمل مراسلا عسكريا بصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" -في تغريدة نشرها على حسابه الموثق على تويتر- إن جنديًا يبدو أنه أسقط عن طريق الخطأ خريطة في جنين أثناء الاقتحام صباح اليوم.

وأشار إلى أن الخريطة -التي وصفتها هيئة البث "بالحساسة"- تطلق أسماء حركية على الطرقات المختلفة مثل فرنسا والبرتغال والبرازيل وإنجلترا وهولندا والأرجنتين، وهي من الفرق التي تأهلت إلى الدور ربع النهائي بكأس العالم في قطر.

ولم يتسن التأكد مما أورده الصحفي الإسرائيلي من مصدر مستقل، كما لم تؤكده الجهات الرسمية الإسرائيلية.

وكان جيش الاحتلال نشر -عبر تويتر- مقطع فيديو وصورا لاقتحام مناطق بالضفة ومدينة جنين، وقال إنه اعتقل 15 فلسطينيا من الضفة، بينهم 3 ضالعون في عمليات، كما صادر أسلحة.

"שובר גלים" כוחות צה"ל, שב"כ ומג"ב פעלו הלילה למעצר 15 מבוקשים ולהחרמת אמצעי לחימה באוגדת יהודה ושומרון; שלושה מבוקשים נעצרו במסגרת מבצע מעצרים בג׳נין במסגרת מבצע מעצרים במרחב ג׳נין, כוחות צה״ל, שב"כ, ימ"ס איו"ש ומג"ב עצרו את חאלד אא-היג'א, המבוקש במעורבות בפעילות טרור >> pic.twitter.com/pdnv3SfoRg — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 8, 2022

ومنذ أشهر، يواصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات بالضفة تتركز في مدينتي نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين.