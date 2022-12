إسرائيل تحقق في فقدان خريطة عسكرية "حساسة" من جنودها في جنين والكشف عن بعض تفاصيلها "المثيرة"

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن الجيش يحقق في تقارير عن سقوط خرائط عسكرية "حساسة" كانت بحوزة جنوده في جنين بالضفة الغربية.

وأضافت الهيئة -في تغريدة على تويتر- إن فلسطينيين ينشرون وثائق "حساسة" لخرائط زُعم أنها سقطت من جنود الجيش في مخيم جنين، مع وجود تفاصيل أحد المطلوبين. وأشارت إلى أن الحادث قيد التحقيق من قبل الجيش.

يأتي ذلك عقب ساعات من قيام قوات خاصة إسرائيلية بالتسلل إلى مدينة جنين ومخيمها، ونشر قناصة على أسطح البنايات وسط المدينة، وإطلاق النار على المارة في الشوارع، كما دفعت بعشرات الدوريات العسكرية المصحوبة بجرافة إلى المدينة والمخيم، قبل أن تنسحب من هناك.

ومن جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين برصاص قناصة الاحتلال خلال اقتحامه مدينة جنين.

Looks like an IDF soldier accidentally dropped a map in Jenin during the raid this morning. The codenames for various roads are France, Portugal, Brazil, England… #WorldCup2022 pic.twitter.com/WtXljc5L3y

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 8, 2022