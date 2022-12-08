الاستخبارات الألمانية تكشف عن تفاصيل بشأن محاولة "الانقلاب"

قال رئيس الاستخبارات الداخلية الألمانية توماس هالدينوانغ إن مجموعة من الشخصيات اليمينية المتطرفة وضباطا سابقين في الجيش خططوا لمحاولة "الانقلاب" التي أعلنت برلين أمس الأربعاء إحباط مخطط لها.

وأفاد هالدينوانغ لشبكة "زد دي إف" التلفزيونية الحكومية مساء أمس الأربعاء إن مجموعة من اليمينيين المتطرفين وضباطا سابقين في الجيش "اشتروا أسلحة" لتنفيذ خطة الانقلاب.

وأضاف أن "المجموعة لديها شبكة كبيرة في جميع أنحاء البلاد، وكانت لديهم خطط محددة، وكانوا مستعدين لاستخدام العنف، حتى لو كان ذلك يعني قتل الناس".

وأوضح المسؤول الأمني أن المجموعة "خضعت في الشهرين الماضيين لمراقبة أجهزة الأمن".

وأكد أن السلطات قررت إطلاق عملية لمكافحة الإرهاب بعد أن أصبح من الواضح أن المجموعة لديها "خطط ملموسة للإطاحة بالحكومة بوسائل عنيفة".

وأعلنت السلطات الألمانية أمس الأربعاء إلقاء القبض على 25 من الشخصيات اليمينية المتطرفة، وبينهم ضباط سابقون في الجيش و3 أجانب، بتهمة التخطيط لتنفيذ "انقلاب".

وقال مكتب المدعي العام الفدرالي -في بيان- إن "السلطات المختصة أحبطت مخطط انقلاب عبر شن هجمات تسعى لإحداث فوضى في البلاد، والاستيلاء على السلطة".

وأوضح البيان أنه شارك في المخطط 52 مشتبها فيهم، بينهم مجموعة تابعة لحركة "مواطني الرايخ" (يمينية متطرفة) وضباط سابقون، حسب البيان نفسه.

ولا تعترف حركة "مواطني الرايخ" بالنظام السياسي الألماني القائم، ولا بالدولة الألمانية في صورتها الحالية، وتعترف -في المقابل- بالإمبراطورية الألمانية.