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الأردن ومصر والعراق تبحث في عمّان آلية التكامل الإستراتيجي

Foreign Ministers of Iraq and Egypt in Jordan
وزراء خارجية الأردن أيمن الصفدي (وسط) ومصر سامح شكري (يمين) والعراق فؤاد حسين (رويترز)
7/12/2022

أكد وزراء خارجية الأردن أيمن الصفدي ومصر سامح شكري والعراق فؤاد حسين استمرار العمل والتنسيق والتشاور في جهودهم لحل الأزمات الإقليمية وخدمة القضايا والمصالح العربية، وبما يحقق أمن المنطقة واستقرارها.

جاء ذلك خلال استضافة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني نظيريه العراقي والمصري، لبحث سبل التعاون والتنسيق والتكامل الإستراتيجي في إطار آلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق.

وطبقا لبيان لوزارة الخارجية المصرية صدر اليوم الأربعاء، فقد استعرض وزراء خارجية البلدان الثلاثة مجالات التعاون المختلفة، وأكدوا ضرورة العمل على تفعيلها وإنجاز ما تم الاتفاق عليه سابقا.

وأكد الصفدي وشكري وقوف مصر والأردن الكامل إلى جانب العراق ودعم أمنه واستقراره وسيادته.

وبحث الوزراء عدة قضايا عربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، واتفقوا على أن تتبع اللقاء اجتماعات قادمة تحضيرا للقمة الرابعة التي ستستضيفها مصر في إطار آلية التعاون الثلاثي العام القادم.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية