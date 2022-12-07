الأردن ومصر والعراق تبحث في عمّان آلية التكامل الإستراتيجي

أكد وزراء خارجية الأردن أيمن الصفدي ومصر سامح شكري والعراق فؤاد حسين استمرار العمل والتنسيق والتشاور في جهودهم لحل الأزمات الإقليمية وخدمة القضايا والمصالح العربية، وبما يحقق أمن المنطقة واستقرارها.

جاء ذلك خلال استضافة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني نظيريه العراقي والمصري، لبحث سبل التعاون والتنسيق والتكامل الإستراتيجي في إطار آلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق.

وطبقا لبيان لوزارة الخارجية المصرية صدر اليوم الأربعاء، فقد استعرض وزراء خارجية البلدان الثلاثة مجالات التعاون المختلفة، وأكدوا ضرورة العمل على تفعيلها وإنجاز ما تم الاتفاق عليه سابقا.

سعدت باستقبال معالي الأخ سامح شكري ومعالي الأخ فؤاد حسين في لقائنا الثلاثي لتكثيف تعاوننا في سياق آلية التعاون الأردنية-المصرية العراقية. ماضون في عملنا المؤسساتي العملاني للبناء على علاقاتنا التاريخية وتحقيق التكامل الاقتصادي، وبما يخدم مصالح بلادنا ويعزز العمل العربي المشترك. pic.twitter.com/au6DsgWU0W — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) December 7, 2022

وأكد الصفدي وشكري وقوف مصر والأردن الكامل إلى جانب العراق ودعم أمنه واستقراره وسيادته.

وبحث الوزراء عدة قضايا عربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، واتفقوا على أن تتبع اللقاء اجتماعات قادمة تحضيرا للقمة الرابعة التي ستستضيفها مصر في إطار آلية التعاون الثلاثي العام القادم.