واشنطن: لم نشجع أوكرانيا أو نمكنها من تنفيذ ضربات في روسيا

أكدت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها "لا تشجع" أوكرانيا على تنفيذ ضربات في روسيا بعد تعرض قواعد عسكرية روسية لهجمات يفترض أن كييف نفذتها.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تصريح للصحفيين "لم نشجع ولم نمكن الأوكرانيين من تنفيذ ضربات داخل روسيا"، لكنه أضاف أن "المهم أن نفهم ما يعانيه الأوكرانيون يوميا من جراء العدوان الروسي المستمر"، متهما روسيا بـ"استخدام الشتاء سلاحا" عبر شن هجمات على بنى تحتية مدنية.

وأكد بلينكن أن الإدارة الأميركية "تحرص على أن يكون بين أيديهم التجهيزات التي يحتاجون إليها للدفاع عن أنفسهم وأرضهم وحريتهم"، في إشارة إلى الأوكرانيين.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن بلاده لا تمنع أوكرانيا من تطوير قدرات ذاتية على شن ضربات بعيدة المدى.

وتنقل وكالة الصحافة الفرنسية عن خبراء اعتقادهم أن أوكرانيا اخترقت المجال الجوي الروسي بواسطة مسيرات من الحقبة السوفياتية، وليس بواسطة تجهيزات عسكرية بمليارات الدولارات قدمتها القوى الغربية لها لتمكينها من التصدي للغزو الروسي الذي بدأ في فبراير/شباط الماضي.

خسائر روسية

وأعلنت روسيا مقتل 3 أشخاص وإصابة طائرتين بأضرار في هجمات شُنت الاثنين على 3 قواعد في العمق الروسي.

ولم تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن هذه الهجمات، كما أن المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس تجنب الإشارة إلى ذلك واكتفى بالقول "نزود أوكرانيا بما تحتاج لاستخدامه على أراضيها ذات السيادة، على التراب الأوكراني، لمواجهة المعتدين الروس".

ولم يشأ برايس فيما يبدو التعليق على تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" أشار إلى أن الولايات المتحدة عدلت منظومات صواريخ هيمارس التي زودت بها أوكرانيا والتي يعتقد أنها قلبت الموازين في ساحة المعركة، بما يحول دون استهداف أراضي روسيا بها.

وسبق للرئيس الأميركي جو بايدن أن شدد على أنه لا يؤيد تزويد أوكرانيا بقدرات صاروخية بعيدة المدى، خوفا من تصعيد قد يقحم الولايات المتحدة في مواجهة مباشرة مع روسيا، حسب قوله.