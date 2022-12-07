عاجل| وزارة الداخلية الألمانية: قوات الأمن تبحث أي علاقة محتملة لروسيا بالمخطط الذي كشف عنه اليوم

وزارة الداخلية الألمانية: قوات الأمن تبحث أي علاقة محتملة لروسيا بالمخطط الذي كشف عنه اليوم

الحكومة الألمانية: عملية الدهم ضد "حركة مواطني الرايخ" اليوم كانت ناجحة وهذا دليل على أن دولتنا في حالة تأهب

وزارة الدفاع الألمانية تعليقا على اعتقال جندي ألماني: لا تسامح بشأن أي تطرف في الجيش

الشرطة الإيطالية: اعتقال ضابط سابق في الجيش الألماني في إيطاليا على علاقة بأقصى اليمين