عاجل| وزارة الداخلية الألمانية: قوات الأمن تبحث أي علاقة محتملة لروسيا بالمخطط الذي كشف عنه اليوم
7/12/2022-|آخر تحديث: 7/12/202203:52 PM (مكة المكرمة)
وزارة الداخلية الألمانية: قوات الأمن تبحث أي علاقة محتملة لروسيا بالمخطط الذي كشف عنه اليوم
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المصدر : الجزيرة