قوات الاحتلال تقتحم نابلس وتشن حملة اعتقالات بمدن الضفة

اقتحمت عشرات الآليات العسكرية التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس بالضفة الغربية فجر اليوم الأربعاء.

وأفاد شهود عيان بأن دوي انفجارات وتبادلا لإطلاق النار سمع داخل البلدة القديمة في المدينة، في حين قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال تحاصر أحد المنازل في حارة الياسمينة، وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

تغطية صحفية: "اقتحام كبير ومن عدة محاور للبلدة القديمة بنابلس واندلاع اشتباكات مسلحة". pic.twitter.com/QsBhHRiBls — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) December 7, 2022

ويأتي ذلك بالتزامن مع قيام جيش الاحتلال فجر اليوم بتنفيذ حملة مداهمات واعتقالات طالت عددا من الشبان في مدن نابلس والقدس ورام الله وبيت لحم والخليل بالضفة الغربية، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأفاد جيش الاحتلال بتعرض قواته لإطلاق نار قرب بلدة النبي صالح برام الله دون وقوع إصابات، حسب الوكالة ذاتها.

ومنذ أشهر يواصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات بالضفة الغربية تتركز في مدينتي نابلس وجنين بدعوى ملاحقة مطلوبين.

وارتفعت حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى أكثر من 215 شهيدا، بينهم 159 من الضفة الغربية بما فيها القدس، و52 شهيدا من قطاع غزة، إضافة إلى 4 شهداء من أراضي 48.