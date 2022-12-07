شرطة البيرو تعتقل رئيس البلاد بعد ساعات من موافقة البرلمان على عزله

نقلت وكالة رويترز عن شرطة البيرو، اليوم الأربعاء، أن الأجهزة الأمنية اعتقلت رئيس البلاد بيدرو كاستيلو، وذلك بعد ساعات من موافقة البرلمان البيروفي على عزل الرئيس، متجاهلا إصدار كاستيلو مرسوما رئاسيا يقضي بحل البرلمان، وفرض حظر التجوال في البلاد.

وأوردت وكالة رويترز أن شرطة البيرو أشارت في تغريدة على حسابها في تويتر إلى بيدرو كاستيلو على أنه الرئيس السابق للبلاد، وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن أنصار الرئيس كاستيلو يتظاهرون أمام البرلمان بعد التصويت على عزله.

🚨عاجل🚨 انقلاب في البيرو واعتقال الرئيس بيدرو كاستيلو، والشرطة تشير في تغريدة على تويتر إلى بيدرو كاستيلو على أنه الرئيس السابق للبلاد pic.twitter.com/ln45ZKhUtx — رؤى للدراسات (أخبار الحروب) (@Roaastudies) December 7, 2022

وكان مراسل الجزيرة قد ذكر في وقت سابق اليوم أن رئيس البيرو أعلن حل البرلمان وفرض حظر التجوال بعد محاولة ثالثة لعزله من لدن المؤسسات التشريعية، وذلك بعدما وافق 101 نائب من أصل 130 هم أعضاء البرلمان على عزل الرئيس في جلسة بثها التلفزيون بشكل مباشر.

ونجا بيدرو كاستيلو من قبل من اقتراحين آخرين لعزله داخل البرلمان كان آخرهما في مارس/آذار 2022. وفي ذلك الوقت، اتهمته المعارضة بالتدخل في قضية فساد يعتقد أن مقربين منه تورطوا فيها، وبـ"الخيانة" بعدما أعلن استعداده لإجراء استفتاء على منح منفذ إلى المحيط الهادي لبوليفيا المجاورة التي لا تطل على البحر.

كما حملت المعارضة البيروفية الرئيس كاستيلو مسؤولية تكرار الأزمات الوزارية، وتشكيل 4 حكومات في 8 أشهر، وهو أمر غير مسبوق في البيرو.