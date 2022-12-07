الجيش الأميركي يقول إن زورقا عسكريا إيرانيا اقترب من سفنه بمضيق هرمز

قال الجيش الأميركي الثلاثاء إن زورقا للبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني اقترب لمسافة 150 ياردة من سفن حربية أميركية في مضيق هرمز، لكن تم إنهاء الموقف بعد توجيه تحذيرات صوتية واستخدام غير مميت لليزر.

وأوضح بيان للجيش الأميركي أن الحادث وقع في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الجاري خلال عملية عبور روتينية في المياه الدولية.

واعتبر البيان في تعليقه على الحادث أن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تتصرف بشكل غير آمن وغير مهني في مضيق هرمز.

ولم تورد وكالة رويترز للأنباء التي بثت الخبر تعليقا إيرانيا على التصريحات الأميركية.