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شاهد- مطاردة خطيرة بين سائقيْن في الكويت تودي بحياة أحدهما ومطالبات بالقصاص

مشهد عام لمدينة الكويت وتبدو الأبراج
مشهد عام لمدينة الكويت (الجزيرة)
7/12/2022

ضجت المنصات الكويتية بمقطع فيديو يوثق مطاردة خطيرة بسبب شجار بين سائقي سيارتين يتسابقان في أحد الشوارع الكويتية عكس السير، قبل أن يصدم أحدهما (سائق سيارة رانغلر) الآخر (سائق سيارة لاند كروزر)، ويتسبب في اصطدامه بحاجز فاصل بين شارعين ويؤدي إلى وفاته.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأربعاء عبر حسابها على تويتر أن "قطاع الأمن العام تمكن من ضبط قائد مركبة ظهر بمقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن قيامه بالاصطدام متعمدا بمركبة أخرى، وتسبب في وفاة قائدها، وتجري إحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه".

ونشرت صحيفة المجلس الكويتية مقطع فيديو يظهر تمكن السلطات من القبض على سائق الرانغلر، وقالت "تم ضبط الجاني في منطقة الشهداء من قبل رجال أمن مديرية حولي".

وطالب نشطاء بضرورة إنزال أقصى عقوبة بالسائق الذي تسبب في وفاة السائق الآخر بسبب الاستهتار بحياة الآخرين، حتى أن بعضهم طالب بالقصاص من السائق الذي تعمد قتل الآخر حتى يكون عبرة لغيره.

وحذر آخرون من خطورة مخالفات الطرق والسباقات في الشوارع التي تعتبر مخالفة للقانون في جميع دول العالم، لأنها تعرض حياة المتسابقين والسائقين الآخرين للخطر، مشددين على ضرورة التوعية بخطورة هذه الظاهرة والعمل على علاجها بأسرع وقت من خلال تشديد العقوبات.

وكتب المغرد حسين ميرزا "قتل متعمد، وعقوبته إن شاء الله الإعدام ليكون عبرة لمن يعتبر"، وعلق الناشط عبد اللطيف السنان "خطورة ظاهرة رعب الطريق على المجتمع الكويتي أكبر من كم واحد شاذ، لذلك على المجتمع المدني القيام بدوره الإعلامي والتوعوي في التحذير من رعونة القيادة حتى لا تُسلب الأسرة أغلى ما تملك".

ونشرت مها الماجد عبر تويتر "ظاهرة العنف في الشوارع وأذية الناس مع سبق الإصرار والترصد تحتاج إلى دراسة وإلى تغليظ العقوبات المصاحبة لها.. حياة الناس مو لعبة".

المصدر : وكالة سند