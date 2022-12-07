شاهد- مطاردة خطيرة بين سائقيْن في الكويت تودي بحياة أحدهما ومطالبات بالقصاص

ضجت المنصات الكويتية بمقطع فيديو يوثق مطاردة خطيرة بسبب شجار بين سائقي سيارتين يتسابقان في أحد الشوارع الكويتية عكس السير، قبل أن يصدم أحدهما (سائق سيارة رانغلر) الآخر (سائق سيارة لاند كروزر)، ويتسبب في اصطدامه بحاجز فاصل بين شارعين ويؤدي إلى وفاته.

فيديو / البحث عن قائدة سيارة «الرانقلر» الذي تسبب بوفاة قائد اللاندكروز خلف عايض العبيوي على طريق الصبية أمس.

• الانتهاء من دفان من العبيوي قبل قليل في مقبرة الجهراء. pic.twitter.com/hiq80k2118 — المجلس (@Almajlliss) December 6, 2022

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأربعاء عبر حسابها على تويتر أن "قطاع الأمن العام تمكن من ضبط قائد مركبة ظهر بمقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن قيامه بالاصطدام متعمدا بمركبة أخرى، وتسبب في وفاة قائدها، وتجري إحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه".

الإعلام الأمني:

قطاع الأمن العام يتمكن من ضبط قائد مركبة ظهر بمقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعي ويتضمن قيامه بالإصطدام متعمداً بمركبة اخرى وتسبب في وفاة قائدها، وجاري احالته لجهة الإختصاص لاتخاذ اللازم بحقه pic.twitter.com/P7dkqwxu4j — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) December 7, 2022

ونشرت صحيفة المجلس الكويتية مقطع فيديو يظهر تمكن السلطات من القبض على سائق الرانغلر، وقالت "تم ضبط الجاني في منطقة الشهداء من قبل رجال أمن مديرية حولي".

فيديو / وزارة الداخلية تلقي القبض على قائد «الرانقلر» بعد تسببه بوفاة خلف العبيوي على طريق الصبية أمس بعدما تم ضبط الجاني في منطقة الشهداء من قبل رجال أمن مديرية حولي. pic.twitter.com/z5GCRbHCXD — المجلس (@Almajlliss) December 6, 2022

وطالب نشطاء بضرورة إنزال أقصى عقوبة بالسائق الذي تسبب في وفاة السائق الآخر بسبب الاستهتار بحياة الآخرين، حتى أن بعضهم طالب بالقصاص من السائق الذي تعمد قتل الآخر حتى يكون عبرة لغيره.

وحذر آخرون من خطورة مخالفات الطرق والسباقات في الشوارع التي تعتبر مخالفة للقانون في جميع دول العالم، لأنها تعرض حياة المتسابقين والسائقين الآخرين للخطر، مشددين على ضرورة التوعية بخطورة هذه الظاهرة والعمل على علاجها بأسرع وقت من خلال تشديد العقوبات.

قتل متعمد وعقوبتها ان شاء الله الإعدام ليكون عبرة لمن يعتبر https://t.co/XuPp9Lok8M — Husain Mairza (@MairzaHusain) December 7, 2022

وكتب المغرد حسين ميرزا "قتل متعمد، وعقوبته إن شاء الله الإعدام ليكون عبرة لمن يعتبر"، وعلق الناشط عبد اللطيف السنان "خطورة ظاهرة رعب الطريق على المجتمع الكويتي أكبر من كم واحد شاذ، لذلك على المجتمع المدني القيام بدوره الإعلامي والتوعوي في التحذير من رعونة القيادة حتى لا تُسلب الأسرة أغلى ما تملك".

والله اللي نشوفه بالشوارع أمر خطير ومرعب

واخطر شي الخطوط السريعه في استهتار مو طبيعي والله الواحد صار يخاف ياخذ عياله مكان بعيد https://t.co/MnAD9YsdPm — بُرهٰان (@oorhan__) December 7, 2022

ونشرت مها الماجد عبر تويتر "ظاهرة العنف في الشوارع وأذية الناس مع سبق الإصرار والترصد تحتاج إلى دراسة وإلى تغليظ العقوبات المصاحبة لها.. حياة الناس مو لعبة".