البرلمان المغربي يحتفل بتأهل "أسود الأطلس" لربع نهائي مونديال قطر 2022

احتفل أعضاء البرلمان المغربي -اليوم الأربعاء- ببلوغ منتخب بلادهم ربع نهاية مونديال قطر لكرة القدم، في أول إنجاز من نوعه عربيًا.

وردّد أعضاء البرلمان النشيد الوطني المغربي وشعارات مساندة للمنتخب، قبيل انطلاق جلسة تشريعية لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).

ومساء الثلاثاء الماضي، حقّق منتخب "أسود الأطلس" فوزًا على نظيره الإسباني بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل دون أهداف، ضمن دور ثمن نهائي المونديال.

وقالت عضو البرلمان عن حزب "الاستقلال" (مشارك بالائتلاف الحكومي) خديجة الزومي إن "النشيد الوطني يصدح في البرلمان في افتتاح جلسة تشريعية اليوم". وأضافت في تدوينة على فيسبوك "كل الأطياف والمشارب والمرجعيات الفكرية تجتمع وترسم ابتسامة عريضة على الوجوه".

وعمّت الأفراح مدن المغرب مباشرة بعد نهاية اللقاء، وتدفّق المغاربة نحو الشوارع والساحات العامة للاحتفال بأفضل أداء لمنتخب عربي في تاريخ المونديال.

وخرج الملك محمد السادس ملك المغرب -أمس- إلى شوارع العاصمة الرباط، وشارك المغاربة احتفالاتهم بالإنجاز التاريخي لأسود الأطلس، الذين تأهلوا إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 لأول مرة في تاريخ المشاركات العربية بالمونديال.

واختار ملك المغرب التجول في شوارع الرباط ومشاركة شعبه فرحة التأهل التاريخي، ووثّقت مقاطع مرئية عبر منصات التواصل، ظهور الملك محمد السادس وهو يلوّح بعلم المغرب خلال جولته بالسيارة بين شوارع المدينة.

الملك بالتوني ديال المغرب 😁🇲🇦

فرحة ملك وشعب 😍🇲🇦pic.twitter.com/I4jKZBnFcV — 🇲🇦۞ Amal ۞🇲🇦 (@Amal1999777) December 6, 2022

ومن المنتظر أن يواجه المنتخب المغربي في ربع النهائي نظيره البرتغالي، الفائز على سويسرا -أمس- بستة أهداف مقابل هدف واحد.

وهذه هي المشاركة السادسة للمغرب في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وسبق له أن حقّق التأهل لدور الـ 16 في مونديال المكسيك عام 1986.

فيما يعدّ التأهل الحالي لربع النهائي، الأول من نوعه عربيًا، والرابع أفريقيًا.

ويقود المنتخب المغربي في مونديال قطر، المدرب المحلي وليد الركراكي، بمشاركة لاعبين؛ مثل: العميد غانم سايس (نادي بشكتاش التركي)، وأشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، ونصير مزراوي (بايير ميونيخ الألماني)، فضلًا عن سفيان أمرابط (فيورنتينا الإيطالي)، وحكيم زياش (تشيلسي الإنجليزي)، وياسين بونو (حارس مرمى إشبيلية الإسباني)، وغيرهم.