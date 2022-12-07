سأله فيما لو دفع للحكم رشوة ليقصي الجزائر من المونديال.. تفاصيل اعتداء النجم الكاميروني إيتو على شاب جزائري

أظهرت مقاطع فيديو رئيس الاتحاد الحالي للكاميرون النجم الكاميروني السابق صامويل إيتو غاضبا يحاول الاعتداء على شخص يحمل كاميرا حاول التحدث إليه خارج أحد ملاعب مونديال قطر.

ورغم نجاح الحاضرين في الحجز بينهما فإن إيتو عاد ووصل إليه وضربه ثم أسقطه أرضا، وتبين أن الشخص المعتدى عليه شاب جزائري اسمه سعيد مأموني، وقد ظهر هذا الشاب في مركز شرطة بالعاصمة القطرية الدوحة يشرح سبب غضب إيتو منه.

وقال مأموني إنه وجه سؤالا إلى رئيس الاتحاد الكاميروني بشأن ما إذا دفع رشوة للحكم في المباراة التي جمعت منتخب الكاميرون مع الجزائر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وكانت الكاميرون قد تأهلت إلى المونديال على حساب الجزائر في مباراة أثارت جدلا تحكيميا، لكن الفيفا رفض إعادتها، وقد خرجت الكاميرون من المونديال في دوري المجموعات.

ولعب إيتو في فرق أوروبية كبيرة، مثل برشلونة وإنتر ميلان وتشلسي، وبعد اعتزاله ترأس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، لكن مسيرته كإداري تشوبها بعض المشاكل.

ورصدت حلقة (2022/12/7) من برنامج "شبكات" ردود الفعل حول ما قام به إيتو، إذ طالب الناشط علي الظبياني النجم الكاميروني بممارسة ضبط النفس، فقال "وإن يكن استفزه، هو مسؤول ومعرض لهذه المواقف، يبتسم ويمشي، كم سيضرب من الإعلاميين إذا لم يناسبه سؤال أو استفزه أحد؟".

وطالب المغرد عبيد بمعرفة السؤال لتبرير رد الفعل، فكتب "لا تنظروا للتصرف من جهة، ممكن المصور تلفظ عليه أو آذاه، مش معقول رئيس الاتحاد الكاميروني يتصرف هكذا بدون سبب لأنه راح يتحاسب".

بدوره، يرى أحمد روابع أن تصرف إيتو وحشي، فغرد "لسنا في غابة وحوش، نحن في عالم متحضر تحكمه القوانين، ليس هناك شيء يبرر الاعتداء جسديا على إنسان، ما فعله إيتو تصرف وحشي، إذا شعر بتعرضه لإساءة عليه أن يبلغ الشرطة وأن يلجأ للقضاء، عيب عليك هذا الكلام".

في المقابل، يعتبر عمر أودراجوجو ما قام به إيتو أمرا طبيعيا، فكتب "رد فعل طبيعي من صامويل إيتو، للصبر حدود، كم مرة ستظلون تلاحقون الرجل للاستفزاز وكأنه هو من أقصاكم من المونديال؟".

ويبدو أنه ليس اليوتيوبر الجزائري وحده الذي يعتقد أن إيتو قدم للحكم رشوة، فاللاعب الكاميروني السابق محمدو إدريسو لديه الرأي نفسه، حيث قال "حتى لو اشتريتم المباراة من دون الحكم نغادو لم نكن لنسجل الهدف ضد الجزائر، بعد أن عرفنا ما حدث تم شراء المباراة، لولا نغادو لما تأهلنا، لكن دعك من هذا فنحن نعرف أنكم اشتريتم المباراة، ونعرف ماذا حدث في اللقاء، لقد تم شراء المباراة".

وبعد أن انتشر مقطع الاعتداء بالضرب خرج النجم الكاميروني على حسابه في تويتر ليقدم اعتذاره عن الاعتداء على الشاب، وكتب "أنا آسف على ردة فعلي العنيفة وفقدان أعصابي على شخص ربما يكون من الجزائر، وأدعو السلطات الجزائرية والاتحاد الجزائري إلى تحمل مسؤولياتهما ووضع حد لهذا المناخ غير الصحي قبل حدوث مأساة أخطر".