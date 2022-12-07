إيران تطلق سراح 1200 معتقل على خلفية الاحتجاجات

أعلنت السلطات القضائية الإيرانية الثلاثاء إطلاق سراح نحو 1200 معتقل على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدن متفرقة في البلاد، عقب وفاة الشابة مهسا أميني أثناء اعتقالها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية مسعود ستايشي إن أمرا صدر عن رئيس القضاء بالإفراج عن نحو 1200 من المعتقلين إثر أعمال الشغب الأخيرة، حسبما ذكرت وكالة تسنيم للأنباء شبه الرسمية.

وأضاف أن إطلاق سراح المعتقلين يأتي ضمن رؤية جهاز القضاء لخلق أجواء من "الهدوء والراحة والصداقة بين أفراد المجتمع". وأوضح أن أمر الإفراج لا يشمل من لعب دور الموجه والمتزعم لأعمال الشغب.

وأضاف "رئيس القضاء أكد أن هذه الإفراجات لا تعني التغاضي عن أفعال مثيري الشغب، ولا تعني عدم البت في ملفاتهم".

وأشار ستايشي إلى أن النظام القضائي لن يتسامح مع من يخلون بنظام المجتمع.

وقال "بحسب تقرير مجلس أمن البلاد، فقد 200 مواطن أرواحهم في أعمال الشغب الأخيرة".

وفي وقت سابق اليوم، حكم القضاء الإيراني بالإعدام على 5 من أصل 16 شخصا يخضعون للمحاكمة على خلفية مقتل عنصر مرتبط بالحرس الثوري خلال الاحتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني.

ومنذ 16 سبتمبر/ أيلول الماضي، تتواصل الاحتجاجات في أنحاء إيران ردا على وفاة أميني (22 عاما) أثناء توقيفها لدى شرطة الأخلاق المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.

وأثارت الحادثة غضبا شعبيا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية في إيران، وسط روايات متضاربة عن أسباب الوفاة.​​​​​​​