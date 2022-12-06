بريطانيا.. اعتقال شاب بتهمة رشق الملك تشارلز بالبيض

اعتقلت الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء شابا عشرينيا بعد إلقائه بيضة في اتجاه ملك بريطانيا تشارلز الثالث أثناء قيامه بجولة، بينما اتفق الأمير هاري مع دار نشر كبرى في بريطانيا على وقف دعوى بالتشهير مؤقتا في محاولة لتسوية القضية.

وذكرت الشرطة المحلية أنه تم اعتقال شاب اليوم الثلاثاء للاشتباه بقيامه بالاعتداء العام بعد إلقاء بيضة في اتجاه الملك تشارلز، وذلك في زيارة له إلى لوتون شمال غربي لندن.

وعقب الحادثة تم إبعاد الملك تشارلز من قبل فريقه الأمني عن مكان تجمّع المواطنين، قبل أن يواصل لاحقاً لقاءه بهم.

وفي الشهر الماضي، اعتقلت الشرطة رجلا بعد إلقاء بيض على تشارلز وزوجته كاميلا أثناء إحدى الفعاليات في منطقة يوركشاير شمال إنجلترا.

قضية تشهير

من جهة أخرى، جاء في جلسة استماع للمحكمة العليا في لندن اليوم الثلاثاء أن الأمير هاري وشركة أسوشيتد نيوزبيبرز، إحدى كبريات دور النشر الصحفي في بريطانيا، اتفقا على وقف دعوى بالتشهير مؤقتا في محاولة لتسوية القضية.

وأقام دوق ساسكس دعوى قضائية على الشركة في فبراير/شباط بسبب مقال في صحيفة ميل أون صنداي، زعم أنه حاول إخفاء تفاصيل معركته القانونية مع وزارة الداخلية البريطانية لإعادة تمتعه بحماية الشرطة.

وتخلى الأمير هاري مع وزوجته ميغان عن مهامهما الملكية قبل عامين، وهو نجل الملك تشارلز.

وقال الأمير هاري إن صحيفة ميل أون صنداي نشرت مقالا "سلبيا بلا هوادة" حول قضيته القائمة ضد وزارة الداخلية، كما قضت المحكمة العليا في يوليو/تموز بأن المقال كان تشهيريا، لكن أسوشيتد نيوزبيبرز قالت إن المقال يحتوي على "تعبير عن الرأي" وتصريحات علنية لهاري حول قضيته القانونية بشأن حماية الشرطة.

وعادت القضية إلى المحكمة لجلسة استماع أولية اليوم، وقالت فيها محامية هاري، جين فيليبس، إن الطرفين اتفقا على وقف الدعوى حتى منتصف يناير/كانون الثاني من أجل محاولة التفاوض بشأن تسوية "إذا كان ذلك ممكنا بالفعل".