يشترط الحماس والتعطش للدماء.. عمدة نيويورك يبحث عن قاتل مأجور براتب خيالي

لم يخف عمدة مدينة نيويورك الأميركية إريك آدمز من الحزب الديمقراطي كرهه للفئران في مدينته، ومنذ استلامه المنصب قبل سنة تقريبا أعلن الحرب عليها، دون أن يخشى اتهامات البيئيين والحيوانيين.

وقال العمدة في خطاب له بعد تسلمه منصبه "محاربة الجريمة، ومحاربة عدم المساواة، ومحاربة الجرذان، هذا ما نركز عليه فيما نواصل جعل هذه المدينة صالحة للعيش، كل من يعرفونني يعرفون شيئا واحدا، أنا أكره الفئران، عندما بدأنا بقتلها وصفني بعض الأشخاص بالقاتل، حسنا، أتعلمون لماذا؟ سنقتل الفئران، ليس للجرذان مكان في هذه المدينة، وسنستخدم كل الطرق للقيام بذلك".

وقد أعلن مكتب العمدة عن وظيفة الأحلام بمسمى "قاتل الفئران"، ونشر إعلانا يقول إن المرشح المثالي لهذا العمل يجب أن يكون متحمسا للغاية ومتعطشا للدماء إلى حد ما وقادرا على فعل المستحيل، ولديه إصرار وعزيمة وغريزة القاتل لمحاربة العدو الحقيقي.

كما أرفق مكتب العمدة الإعلان بشروط جاء فيها "الصفات المطلوبة في شاغل وظيفة قاتل الفئران: حاصل على درجة البكالوريوس في السياسات العامة وخبرة مهنية في المجال، مهارات الاتصال والتخطيط وإدارة المشاريع والعمليات، والراتب يتراوح بين 120 ألفا و170 ألف دولار سنويا".

لكن قتل الفئران ليس مهمة سهلة، فهناك أكثر من مليونين فأر في المدينة، ومكتب البلدية أنفق 32 مليون دولار وأخفق في القضاء عليها، صممت البلدية صناديق نفايات تمنع دخول الفئران إليها، ومنعت رمي الطعام في مناطق عشوائية، ودربت الكلاب على ملاحقتها، وخططت لإغراقها بالكحول.

ورصدت حلقة (2022/12/6) من برنامج "شبكات" التفاعل في المنصات مع إعلان عمدة نيويورك، حيث اقترح أوسكار إغلاق ملاجئ القطط والكلاب ورميها في الشوارع لتأكل الفئران، فقال "خل يقفلون ملاجئ القطط والكلاب يهدونهم بشوارع لأنه هذا مكانها الطبيعي وليس الملجأ بيشوفون الفئران بتختفي".

أما محمد فأعلن عن استعداده للوظيفة لأنه يحب الدولار، فكتب "القطط نفسها تعبت مع فئران نيويورك، تحس الجرذ هناك حجمه أكبر من القطط، عموما وين التقديم، أنا عندي غريزة فطرية لقتل القوارض وحب كبير للدولار".

وطالبت سمارة بتنظيف الشوارع كحل أساسي للقضاء على المشكلة، فقالت "الفئران موجودة، لأن المدينة بها مشكلة القمامة والشوارع قذرة للغاية، ماذا عن إصلاح المصدر الفعلي للمشكلة بدلا من قتل كل الفئران الصغيرة؟".

في المقابل، يرى سالم أن الفئران مفيدة للمدن، فغرد "الفئران أحيانا مفيدة للمدن، ليش كل هالكره لدرجة تخصص راتبا كبيرا لقتلها؟".

ولا تعد نيويورك المدينة الوحيدة التي تعاني من الفئران، بل تأتي في المركز الثاني كمدينة موبوءة بالجرذان في أميركا بعد شيكاغو، كما أن العاصمة الفرنسية باريس تعاني من الفئران التي توجد في كل مكان.