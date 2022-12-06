قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمس الاثنين إن سلطات بلاده تحقق في كيفية وصول قطع مصنّعة على أراضيها إلى مسيّرات إيرانية تقول أوكرانيا إن روسيا تستخدمها لمهاجمتها.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مركز "ستيت ووتش" الأوروبي للأبحاث وسلطات كييف عثرا على مكوّنات هوائيات من تصنيع شركة "تاليزمان وايرلس" التي تتخذ من أوتاوا مقرا لها، من بين 30 قطعة منتجة لدى شركات غربية، في مسيّرات "شاهد 136" التي تقول كييف إنها جزء من ترسانة روسيا العسكرية.

وقال ترودو "بالتأكيد نشعر بقلق بالغ حيال هذه التقارير. لا نريد أن يتم استخدام (تكنولوجيا كندية) في حرب روسيا غير الشرعية في أوكرانيا أو في مساهمة إيران" في هذه الحرب.

وأشار إلى التطبيق الصارم لتراخيص التصدير بالنسبة للتكنولوجيا الحساسة، مؤكدا أن "تاليزمان وايرلس" "تتعاون بالكامل" مع التحقيق.

وأضاف ترودو "سنتابع مع هذه الشركة (…) من أجل محاولة تحديد بالضبط كيف وصلت منتجات إلى جهات مثل الحكومة الإيرانية، وما كان ينبغي أن تصل إليها".

يذكر أن أوتاوا فرضت مؤخرا عقوبات على عدة شركات إيرانية لتصنيع المسيّرات.

ورغم اعتراف نادر لها بتزويد روسيا بمسيرات قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، فإن طهران تنفي باستمرار اتهام كييف لها بتزويد روسيا بالطائرات المسيرة، كما أكدت أكثر من مرة أنها لا تدعم الحرب الروسية ضد أوكرانيا.