إندونيسيا ترفع درجة التأهب بعد ثوران بركان كرينتشي

ثار بركان كرينتشي أعلى جبل بجزيرة سومطرة في إندونيسيا، صباح اليوم الثلاثاء، وتصاعد دخانه من الفوهة بارتفاع 700 متر.

ورفع المركز الإندونيسي لعلوم البراكين ومراقبة الكوارث الجيولوجية حالة الخطر، من بركان جبل كرينتشي، إلى درجة الخطر الثانية من بين 4 مستويات تأهب.

وقبل يومين، ثار بركان جبل سيميرو في البلاد نافثا سحبا من الرماد الساخن نحو السماء وقاذفا سيولا من الحمم البركانية أسفله، مما دفع سكان البلدات الواقعة على سفحه إلى الهروب.

وتقع إندونيسيا على "حزام النار" بالمحيط الهادي حيث تلتقي الصفائح التكتونية، وتشهد جراء ذلك بانتظام زلازل أو ثوران براكين.

وتضمّ هذه البلاد الواقعة جنوب شرق آسيا حوالي 130 بركانا نشطا.