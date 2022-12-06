قتلى وجرحى بتفجير استهدف حافلة ركاب شمالي أفغانستان

أفاد مراسل الجزيرة في أفغانستان -نقلا عن مسؤول حكومي- بمقتل 8 أشخاص وإصابة 19 في تفجير بعبوة ناسفة استهدف حافلة ركاب وسط مدينة مزار شريف عاصمة ولاية بلخ (شمالي البلاد).

وذكر المسؤول الحكومي أن الضحايا من موظفي الجمارك في معبر حيرتان الرئيسي مع أوزبكستان، مؤكدا فتح السلطات تحقيقا في ملابسات الحادث بعد اعتقال شخص يعتقد أنه متورط في العملية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

وفي وقت سابق اليوم، قالت الشرطة الأفغانية إن 5 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في انفجار بمركبة تقل موظفين في شركة نفط بولاية بلخ.

وقال المتحدث باسم الشرطة في إقليم بلخ الشمالي محمد عاصف وزيري "وقع انفجار اليوم في بلخ استهدف حافلة تخص موظفي شركة نفط"، مضيفا أن 4 أشخاص على الأقل أصيبوا في الانفجار، إلى جانب القتلى.

ووقعت عدة هجمات في مراكز حضرية بأفغانستان في الأشهر القليلة الماضية، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن بعضها.