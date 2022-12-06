شرطة إسبانيا ترصد "طرودا دموية" جديدة مرسلة لبعثات دبلوماسية أوكرانية.. ماذا يوجد بداخلها؟

قالت مصادر بالشرطة الإسبانية مقربة من التحقيقات إن الشرطة اعترضت 3 طرود أخرى تحتوي على عيون حيوانات مرسلة إلى سفارة أوكرانيا في مدريد وقنصليتيها في برشلونة وملقا، الاثنين.

وفي الأسبوع الماضي، قالت أوكرانيا إن سلسلة من "الطرود الدموية" أُرسلت إلى بعثاتها في أنحاء أوروبا، بعد وقت وجيز من انفجار طرد ملغوم في سفارة أوكرانيا في إسبانيا، بينما أبطلت الشرطة مفعول طرود أخرى أرسل أحدها إلى رئيس الوزراء بيدرو سانشيث.

وقالت المصادر إن أفراد أمن خدمة البريد اكتشفوا الطرود الجديدة خلال عملية فحص صباح الاثنين وأبلغوا الشرطة.

وأضافت أن الضباط لم يجدوا أي مواد متفجرة أو قابلة للاشتعال داخل الطرود.

وتلقت السفارة الأوكرانية في مدريد طردا يحتوي على أعين حيوانات يوم الجمعة، قالت وزارة الداخلية إنه يحمل طابع بريد أجنبيا.

وأكد أوليغ نيكولينكو المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية اعتراض الطرود الجديدة الاثنين، وقال إن هناك 21 حالة معروفة الآن أُرسلت فيها مثل هذه التهديدات إلى بعثات دبلوماسية في 12 دولة.