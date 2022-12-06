تركيا تهدد اليونان بالرد إذا استمرت في تسليح جزر إيجة

هدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الثلاثاء بأن تقوم بلاده بما يلزم إذا استمرت اليونان في استفزازاتها، وذلك تعليقا على المناورات العسكرية اليونانية في جزر بحر إيجة قبالة السواحل التركية.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في أنقرة مع نظيره الروماني بغدان أوريسكو قال وزير الخارجية التركي "للأسف، اليونان مستمرة في استفزازاتها لتركيا، ولا يسعنا أن نلتزم الصمت حيال ذلك".

واعتبر جاويش أوغلو أن السيادة اليونانية على جزر البحر الأبيض المتوسط تصبح موضع شك في حال استمرار تسليح الجزر.

وردا على سؤال يتعلق بالمناورات العسكرية اليونانية في جزيرتي رودس وميديللي، قال الوزير التركي إن الجزيرتين المذكورتين وغيرهما مُنحت لليونان بشكل مشروط من خلال معاهدتي لوزان للعام 1923، وباريس للسلام للعام 1974، ولا يحق لليونان تسليحها.

#Canlı📡#Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile Ortak Basın Toplantısı #Live📡

Joint Press Conference with Foreign Minister Bogdan Aurescu of #Romania 📍Ankara https://t.co/QAAi5omR9h — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 6, 2022

وأشار جاويش أوغلو إلى أن تركيا بعدما أرسلت محاججاتها القانونية إلى الأمم المتحدة كان "مضمون إجابات اليونان سياسيا وديماغوجيا".

وأضاف الوزير التركي أن أثنيا تهدد أنقرة مباشرة، وقال "إما أن تتراجع اليونان وتلتزم بالاتفاقيات وإما أن نقوم بما يجب أن نقوم به".

وذكّر وزير الخارجية بتهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما قال إن تركيا قد تأتي على حين غرة في ليلة من الليالي، مضيفا "ونحن نقول لليونان إن من يزرع الريح يحصد العاصفة".