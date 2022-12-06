بعد أن فقد عينه وأصيب بشلل بيده.. سلمان رشدي يكشف مقتطفات من كتابه الجديد

بعد 4 أشهر من إصابته بجروح بالغة إثر تعرضه للطعن في ولاية نيويورك الأميركية، كشف الكاتب البريطاني سلمان رشدي عن مقتطفات من روايته الجديدة بمجلة "ذي نيويوركر" أمس الاثنين.

ونشرت المجلة على موقعها مقتطفات بعنوان "كيس من البذور" (A Sackful of Seeds) من الرواية رقم 15 لرشدي بعنوان "مدينة النصر" (Victory City) التي ستنشرها بداية فبراير/شباط المقبل دار "بنغوين راندوم هاوس".

وتقول دار النشر تلك إن الكتاب يروي "قصة ملحمية لامرأة" في القرن 14 بمنطقة باتت اليوم جزءا من الهند.

وأشارت "ذي نيويوركر" إلى أن هذا المقتطف الأول سيُنشر في المجلة بعددها المزمع إصداره الاثنين المقبل.

وأكد رشدي نفسه، عبر حسابه الموثق على تويتر، نشر المجلة الأميركية المرموقة مقتطفا من "مدينة النصر".

وهذه أول مرة ينشر فيها رشدي تغريدة على تويتر منذ 9 أغسطس/آب، حين غرّد أيضا للإعلان عن إصدار روايته في فبراير/شباط 2023.

وبعد 3 أيام، وخلال مشاركته بمؤتمر في تشوتوكوا (شمال ولاية نيويورك) أصيب مؤلف كتاب "آيات شيطانية" بجروح خطرة جراء هجوم بسكين نفذه شاب اندفع نحوه حين كان الكاتب يهم بإلقاء كلمة.

وأعلن وكيله أندرو ويلي -في أكتوبر/تشرين الأول- أن الكاتب البريطاني المولود بالهند، والبالغ 75 عاما، نُقل على الفور إلى المستشفى وخضع لجراحة وعلاج بالولايات المتحدة، لكنه فقد بصره في إحدى عينيه، وخسر القدرة على استخدام إحدى يديه.

وقد أوقف المشتبه به الرئيسي المدعو هادي مطر، وهو شاب أميركي من أصل لبناني يبلغ 24 عاما، فور وقوع الحادث.

وقد دفع المتهم ببراءته خلال جلسات الاستماع الأولية لمحاكمته في أغسطس/آب بمحكمة في مايفيل (شمال غرب ولاية نيويورك).

وقد ولد هذا الكاتب في الهند لأسرة مسلمة من كشمير، وأثارت روايته "آيات شيطانية" -التي تضمنت تعريضا بمقام الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم- غضبا عارما في العالم الإسلامي عند نشرها عام 1988.

وعاش رشدي متخفيا طيلة 9 سنوات تحت حماية الشرطة البريطانية، بعدما أصدر زعيم الثورة الإيرانية الخميني فتوى بإهدار دمه. وانتقل الكاتب بعد ذلك للعيش في الولايات المتحدة.