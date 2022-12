بالصواريخ والمسيرات.. تصعيد جديد لوتيرة القتال ودولة من الناتو ترفض تدريب جنود أوكرانيين

تصاعدت وتيرة القتال بين روسيا وأوكرانيا مع تكثيف كلا الطرفين استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة لاستهداف الطرف الآخر، في وقت أعلنت دولة أوروبية عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) رفضها المشاركة في تدريبات عسكرية لجنود أوكرانيين.

وأعلنت موسكو -أمس الاثنين- صد هجوم أوكراني بالصواريخ والمسيرات وسط البلاد وجنوبها، وهو ما أكدته كييف متحدثة عن تدمير طائرتين في قاعدتين عسكريتين بالعمق الروسي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية تصدت لهجوم أوكراني على مطارين عسكريين وسط وجنوب البلاد، باستخدام مسيّرات سوفياتية الصنع.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف بمقتل 3 عسكريين روس وإصابة 4 آخرين، وتضرر طائرتين جراء سقوط حطام المسيرات.

كما أعلن رومان ستاروفويت حاكم مقاطعة كورسك الروسية المحاذية لأوكرانيا عن استهداف مسيرة أوكرانيا لمطار مدينة كورسك في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وقال حاكم كورسك إن الهجوم أسفر عن اندلاع النيران في خزان للوقود دون وقوع خسائر بشرية.

يذكر أن مطار هذه المقاطعة متوقف عن استقبال الرحلات المدنية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

The Ukrainian Air Force reports that today Air Defense shot down approximately 60 out of 70 Russian missiles.

+ The moment of Russian missile downing in the Kyiv region during today's Russian mass missile attack. pic.twitter.com/KswC7vORKl

