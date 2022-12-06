الرئيس الصيني يبدأ غدا زيارة للسعودية تتخللها قمتان خليجية وعربية

يبدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ زيارة للسعودية غدا الأربعاء تستمر لـ3 أيام، هي الأولى له منذ عام 2016، ومن المقرر أن يشارك خلالها في قمتين، خليجية-صينية وعربية-صينية، يحضرهما قادة دول المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء، أن زيارة الرئيس الصيني تأتي تلبية لدعوة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، "وتعزيزًا للعلاقات التاريخية والشراكة الإستراتيجية المتميزة التي تجمع المملكة العربية السعودية بالصين".

ووفق الوكالة، يُعقد خلال الزيارة قمة سعودية-صينية برئاسة الملك السعودي ورئيس الصين، ومشاركة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه سيوقع خلال القمة السعودية الصينية على اتفاقات مبدئية بأكثر من 110 مليارات ريال سعودي (29.26 مليار دولار).

وأشارت الوكالة نفسها إلى أنه انطلاقا من العلاقات المتميزة التي تربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية، مع الصين، سيتضمن برنامج الزيارة حضور رئيس الصين "قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية"، و"قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية"، وذلك بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية.

وأضافت أنه ستتم خلال القمتين "مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي".

خلفية الزيارة

وتأتي الزيارة الخارجية الثالثة للرئيس الصيني منذ تفشي وباء كورونا، فيما تُخَفّف السلطات القيود المفروضة لمكافحة الوباء في عدد متزايد من المدن الصينية، بعد أسبوع على مظاهرات غاضبة غير مسبوقة.

وتأتي زيارة الرئيس الصيني بعد نحو 6 سنوات من زيارة سابقة له للمملكة، كما قام ولي العهد السعودي بزيارة بكين، والتقى الرئيس الصيني خلال جولة آسيوية في عام 2019.

والشهر الماضي، قال القنصل الصيني العام في دبي "لي شيوي هانغ" في تصريحات نُشرت على موقع القنصلية إن الزيارة "حدث كبير لتحسين العلاقات الصينية العربية، وعلامة بارزة في تاريخ العلاقات الصينية العربية".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المحلل السعودي علي الشهابي أن الزيارة تعكس "علاقات أعمق تطورت في السنوات الأخيرة" بين الصين والسعودية، معتبرا أن الصين بصفتها أكبر مستورد للنفط السعودي "فهي شريك مهم للغاية والعلاقات العسكرية تتطور بقوة".