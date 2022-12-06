استهداف المطارات الروسية.. مقتل 3 في قاعدة قرب موسكو ومسؤولون غربيون: الهجوم سيكون له تأثير نفسي

اشتعلت النيران اليوم الثلاثاء في مطار عسكري روسي ثالث بعد غارة بطائرة مسيرة، فيما قال مسؤولون غربيون كبار إن الهجوم على قواعد جوية في العمق الروسي سيوجه ضربة نفسية قوية لموسكو.

ويأتي هذا بعد يوم من تأكيد روسيا أن قاعدة إنغلز الجوية -وهي مقر أسطول القاذفات الإستراتيجية الروسية- وقاعدة ريازان التي تبعد ساعات قليلة بالسيارة عن موسكو تعرضتا أمس الاثنين لقصف بما وصفتها بأنها طائرات مسيرة من الحقبة السوفياتية.

ولم تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن الهجمات لكنها احتفلت بها، في حين ردت روسيا بضربة مكثفة على منظومة المراقبة العسكرية الأوكرانية.

وقال رومان ستاروفويت حاكم مقاطعة كورسك الروسية المحاذية لأوكرانيا إن الهجوم أسفر عن اندلاع النيران في خزان للوقود، دون وقوع خسائر بشرية.

يذكر أن مطار هذه المقاطعة متوقف عن استقبال الرحلات المدنية منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

شبه جزيرة القرم

بدورها، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت اليوم الثلاثاء طائرتين مسيرتين في البحر قرب مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا عام 2014.

وأكد المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم أوكراني على مطارين عسكريين وسط وجنوب البلاد باستخدام مسيّرات سوفياتية الصنع.

وأقر كوناشينكوف بمقتل 3 عسكريين روس وإصابة 4 آخرين، وتضرر طائرتين جراء سقوط حطام المسيّرات.

وأضاف أن القوات الروسية وجهت ضربات مكثفة جوية وبحرية استهدفت نظام القيادة والتحكم العسكري الأوكراني، لكن المتحدث نفى أن تكون الضربات الروسية استهدفت العاصمة كييف أمس الاثنين.

أسباب غير مؤكدة

بدورها، قالت الاستخبارات البريطانية إن أسباب الانفجارات في القاعدة الجوية والمطار الروسيين أمس الاثنين غير مؤكدة حتى الآن.

وأضافت أن روسيا قالت إن الهجمات كانت متعمدة، وربما تعتبرها من أهم الإخفاقات الإستراتيجية منذ شنها الحرب على جارتها أوكرانيا.

وأشارت الاستخبارات البريطانية إلى أن قاعدة إنغلز الجوية التي حدث فيها الانفجار أمس هي قاعدة العمليات الرئيسية للطيران طويل المدى الروسي.

من جانبها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times) الأميركية عن مسؤول أوكراني قوله إن جيش بلاده استخدم مسيّرات لضرب قاعدتين في قلب روسيا.

وقالت الصحيفة إن الطائرات المسيّرة انطلقت من أراض أوكرانية فدمرت طائرتين على الأقل في إحدى القاعدتين الروسيتين، وألحقت أضرارا بعدة طائرات أخرى.

ضربة نفسية

وفي السياق ذاته، نقلت رويترز عن مسؤولين غربيين وصفتهم بـ"الكبار" أن الضربات وصلت إلى أقصى عمق داخل روسيا منذ بدء حربها على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

وقال أحد المسؤولين -الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته- "لو كانوا (الأوكرانيين) فهذا يظهر أنهم يستطيعون العمل داخل روسيا كما يحلو لهم، وهذا سيقلق الروس بشدة، أعتقد أنها توجه ضربة نفسية".

وعبر المسؤولون عن ثقتهم بأن روسيا احتفظت بقاذفاتها الإستراتيجية بعيدة المدى في قاعدة إنغلز القريبة من مدينة ساراتوف، مؤكدين أن عليها أن تفكر الآن في نقلها، وأن الهجوم قد يدفع باتجاه نقل هذه القاذفات إلى مواقع متفرقة.

وتستخدم روسيا القاذفات الإستراتيجية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي لتدمير شبكة الكهرباء الأوكرانية، في هجمات يقول المسؤولون الغربيون إنها تعكس زيادة اليأس عند الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حين تقول موسكو إن هجماتها الصاروخية الأخيرة تستهدف مراكز القيادة العسكرية الأوكرانية ومنشآت الطاقة المرتبطة بها.