إيران.. الحكم بإعدام 5 أشخاص إثر مقتل عنصر في الحرس الثوري

قضت محكمة إيرانية، اليوم الثلاثاء، بإعدام 5 من أصل 16 شخصا يخضعون للمحاكمة على خلفية مقتل عنصر مرتبط بالحرس الثوري خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني.

ومنذ 16 سبتمبر/أيلول الماضي، تتواصل احتجاجات بأنحاء إيران إثر وفاة أميني (22 عاما) بعد 3 أيام على توقيفها لدى شرطة الأخلاق المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية مسعود ستايشي إن المحكمة أصدرت أحكاما بإعدام 5 أشخاص على صلة بالاحتجاجات التي شهدتها مدينة كرج غربي العاصمة طهران في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأضاف ستايشي أن أحكاما أخرى بالسجن صدرت أيضا على 11 متهما، بينهم 3 دون سن الـ18 على صلة بالأحداث التي شهدتها المدينة أيضا.

"الفساد في الأرض"

وأفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الأسبوع الماضي أن تهمة "الفساد في الأرض" وُجهت إلى مجموعة من 15 شخصًا على خلفية مقتل روح الله عجميان في 3 نوفمبر/تشرين الثاني في مدينة كرج.

وقال الادعاء العام إن عجميان (27 عاما) جُرد من ملابسه، وقُتل على يد مجموعة من المشيعين الذين كانوا يحيون أربعينية المتظاهرة حديث النجفي التي قُتلت خلال الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ وفاة الفتاة أميني.

وأمس الاثنين، أعلنت السلطات الإيرانية أن أكثر من 300 شخص قتلوا في الاضطرابات، بينهم العشرات من أفراد قوات الأمن، واعتقلت السلطات آلاف المحتجين من بينهم 40 أجنبيا وممثلون بارزون وصحفيون ومحامون.

في المقابل، فرضت دول غربية عقوبات على إيران بعد مقتل الفتاة الإيرانية بدعوى انتهاكات طهران الممنهجة لحقوق الإنسان.