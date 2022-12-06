إصابة ضابط وجندي إسرائيليين بجروح في مواجهات قرب بيت لحم

أصيب ضابط وجندي من حرس الحدود الإسرائيلي بجروح وُصفت بالطفيفة إثر مواجهات اندلعت قرب مخيم عايدة للاجئين غرب مدينة بيت لحم.

وأفادت المصادر بأن الجندي أصيب إثر إلقاء عبوة متفجرة تجاهه، وتبنت الجبهة الشعبية المسؤولية عن ذلك.

وكانت مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين في المخيم وقوات الاحتلال، وقطع الفلسطينيون الشوارع وألقوا الحجارة باتجاه قوات الاحتلال التي ردت باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وأمس الاثنين، شيع آلاف الفلسطينيين جثمان الشهيد عمر يوسف مناع (22 عاما) من مخيم الدهيشة إلى مقبرة الشهداء في قرية أرطاس (جنوبي بيت لحم).

وكان الفلسطيني مناع (أسير محرر) استشهد بعد إصابته برصاصة في الصدر خلال مواجهات مع قوات الاحتلال جنوب بيت لحم.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ أشهر تنفيذ عمليات بالضفة الغربية تتركز في مدينتي نابلس وجنين بدعوى ملاحقة مطلوبين.

وارتفعت حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري حتى أمس الاثنين إلى 215 شهيدا، بينهم 159 من الضفة الغربية بما فيها القدس، و52 شهيدا من قطاع غزة، إضافة إلى 4 شهداء من أراضي 48.