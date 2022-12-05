مصادر أميركية: واشنطن ستركز في ملف إيران على تزويدها روسيا بالأسلحة وليس على الاتفاق النووي

نقل موقع "بلومبيرغ" Bloomberg عن المبعوث الأميركي إلى إيران روبرت مالي أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستركز بشأن إيران على ملفات أساسية منها إمدادات الأسلحة إلى روسيا بدلا من المحادثات المتوقفة لإحياء الاتفاق النووي.

ويتزامن هذا مع لقاء جمع نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين وقائد الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري في طهران، في إطار اجتماع رابع للجنة المشتركة للتعاون العسكري.

وقال باقري إن واشنطن لم تنجح في إيجاد نظام عالمي أحادي القطبية وفشلت في فرض سياسة الأحادية. كما أكد ضرورة ترسيخ التعاون الثنائي في إطار المصالح المشتركة من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، على حد تعبيره.

وسبق أن قالت وزارة الخارجية الأميركية منذ فترة إن الاتفاق النووي الإيراني "ليس محور تركيزها" في الوقت الحالي، وبدلا من ذلك هي "تهتم بدعم المحتجين في إيران".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس -في مؤتمر صحفي- "الإيرانيون أوضحوا بشدة أن هذه ليست صفقة كانوا مستعدين لإبرامها، وبالتالي لا تبدو وشيكة"، بحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية.

وأضاف المتحدث أن "مطالب إيران غير واقعية.. ولا شيء سمعناه في الأسابيع الأخيرة يشير إلى أنهم غيروا موقفهم".

وأكد المتحدث -ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة مهتمة بمواصلة المحادثات لإحياء الاتفاق الذي بموجبه قيدت إيران برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية- أن "تركيز الإدارة الحالي ينصب على الشجاعة اللافتة التي يظهرها الشعب الإيراني من خلال مظاهراته السلمية، وممارسته لحقه العالمي في حرية التجمع وحرية التعبير".

وأردف قائلا "ينصب تركيزنا الآن على تسليط الضوء على شجاعتهم ودعمهم بالطرق الممكنة".