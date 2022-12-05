تطور جديد.. كوريا الشمالية تطلق عشرات القذائف تجاه "مناطق عازلة" مع الجارة الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين أن جارتها الشمالية أطلقت نحو 130 قذيفة مدفعية تجاه "المناطق العازلة" في البحرين الشرقي والغربي من شبه الجزيرة الكورية، تزامنا مع مناورات بالذخيرة الحية تجريها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية في منطقة حدودية.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية -نقلا عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية- القول إنها رصدت إطلاق القذائف التي يعتقد أنها تشمل قاذفات صواريخ متعددة، من إقليم كومجانغ في مقاطعة كانجوون وإقليم جانجسان كيب في مقاطعة هوانغهاي الجنوبية.

وسقطت القذائف على المناطق العازلة البحرية شمال "خط الحدود الشمالي"، وهو حد بحري قائم تم وضعه بموجب اتفاق عسكري بين الكوريتين في 19 سبتمبر/أيلول 2018، بهدف الحد من التوترات الحدودية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في رسالة نصية أرسلتها إلى الصحفيين إنها وجهت تحذيرات إلى كوريا الشمالية عدة مرات، مشيرة إلى انتهاك الاتفاق العسكري ودعت إلى وقف الاستفزازات على الفور.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إن إطلاق القذائف المدفعية على المناطق البحرية العازلة الشرقية والغربية "يعد انتهاكا واضحا للاتفاقية العسكرية المبرمة في 19 سبتمبر/أيلول"، ودعت كوريا الشمالية بشدة إلى وقف إطلاق مدفعيتها على الفور.

وأضافت هيئة الأركان المشتركة أن الجيش الكوري الجنوبي يتتبع ويرصد تحركات كوريا الشمالية ذات الصلة، بالتعاون مع الولايات المتحدة، ويعزز وضع الاستعداد لمواجهة أي حالة طوارئ محتملة.

وأجرت بيونغ يانغ هذا العام سلسلة قياسية من التجارب الصاروخية، إحداها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لصاروخ عابر للقارات هو الأكثر تطورا.

وكانت كوريا الشمالية أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي أن وضعها بوصفها "قوة نووية" أمر "لا رجوع فيه". لتُغلِق بذلك نهائيًا الباب أمام أي مفاوضات بشأن نزع سلاحها، ثم توعدت بيونغ يانغ الولايات المتحدة برد نووي في حال وقوع هجوم يستهدف أراضيها.