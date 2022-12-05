عصابة تختطف 13 مصليا من مسجد في شمال نيجيريا

اختطف مسلحون 13 شخصا من مسجد تجمعوا فيه لأداء الصلاة في ولاية كاتسينا (شمال غربي نيجيريا).

وقال المتحدث باسم شرطة ولاية كاتسينا غامبو عيسى إن مسلحين "هاجموا في وقت متأخر من مساء السبت الماضي مسجد قرية ميغامجي (في منطقة فونتوا) وخطفوا 19 من المصلين بعد إطلاق النار وإصابة الإمام وشخص آخر" أثناء صلاة العشاء.

وأضاف أن "رجالنا طاردوهم وتمكنوا من إنقاذ 6 من المصلين، كما تجري جهود لإطلاق سراح الباقين". وأوضح المتحدث أن الجريحين يتلقيان العلاج في المستشفى.

وتنشط عصابات إجرامية -تعرف محليًا باسم "قطاع الطرق"- في شمال غربي نيجيريا ووسطها حيث ترعب السكان وتهاجم قرى وتنهبها وتقتل العديد من ساكنيها.

وتمارس هذه العصابات المسلحة أيضًا عمليات الخطف مقابل فدية، ولكنها نادرًا ما تستهدف أماكن العبادة، وتركز على المدارس والمسافرين على الطرق.

وعادة ما يفرج عن الرهائن بعد دفع فدية للعصابات التي تجد ملاذا في غابة روغو الشاسعة الممتدة عبر ولايات زامفارا والنيجر وكاتسينا وكادونا.

وأعلنت السلطات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقتل 15 شخصا وإصابة عدد آخر في هجمات متعددة شنها قطاع طرق على قرى في ولاية كادونا المجاورة.

ويتعرض الرئيس محمد بخاري -الذي تولى السلطة عام 2015 وأعيد انتخابه عام 20190- لضغوط لاتخاذ إجراءات بشأن المشاكل الأمنية في نيجيريا قبل أن يترك منصبه بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في فبراير/شباط المقبل.