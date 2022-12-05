عاجل | ممثل مفوضية الاتحاد الأفريقي بالسودان: على المجتمع الدولي دعم الحكومة الجديدة لمواجهة التحديات
5/12/2022-|آخر تحديث: 5/12/202202:00 PM (مكة المكرمة)
ممثل مفوضية الاتحاد الأفريقي بالسودان: على المجتمع الدولي دعم الحكومة الجديدة لمواجهة التحديات
ممثل مفوضية الاتحاد الأفريقي بالسودان: نأمل أن تتوج العملية السياسية بحل نهائي وتشكيل حكومة كفاءات
ممثل مفوضية الاتحاد الأفريقي بالسودان: نرحب بتوقيع الاتفاق السياسي الإطاري بين الأطراف السودانية
الممثل الأممي بالسودان: الاتفاق ليس مثاليا ولكنه يوفر أساسا جيدا للبدء في استعادة الحكم المدني
الممثل الأممي بالسودان: آمل أن يمهد الاتفاق لتشكيل سريع لحكومة مدنية تعالج الوضع الأمني والاقتصادي
الممثل الأممي بالسودان: من المهم أن تبدأ المرحلة الثانية لهذه العملية السياسية على الفور
الممثل الأممي بالسودان: العملية التي أدت للاتفاق كانت سودانية
الممثل الأممي بالسودان: الاتفاق نتيجة جهود من الأطراف السودانية لإيجاد حل للأزمة وإعادة النظام الدستوري
المصدر : الجزيرة