عاجل | ممثل مفوضية الاتحاد الأفريقي بالسودان: على المجتمع الدولي دعم الحكومة الجديدة لمواجهة التحديات

ممثل مفوضية الاتحاد الأفريقي بالسودان: على المجتمع الدولي دعم الحكومة الجديدة لمواجهة التحديات

ممثل مفوضية الاتحاد الأفريقي بالسودان: نأمل أن تتوج العملية السياسية بحل نهائي وتشكيل حكومة كفاءات

ممثل مفوضية الاتحاد الأفريقي بالسودان: نرحب بتوقيع الاتفاق السياسي الإطاري بين الأطراف السودانية

الممثل الأممي بالسودان: الاتفاق ليس مثاليا ولكنه يوفر أساسا جيدا للبدء في استعادة الحكم المدني

الممثل الأممي بالسودان: آمل أن يمهد الاتفاق لتشكيل سريع لحكومة مدنية تعالج الوضع الأمني والاقتصادي

الممثل الأممي بالسودان: من المهم أن تبدأ المرحلة الثانية لهذه العملية السياسية على الفور

الممثل الأممي بالسودان: العملية التي أدت للاتفاق كانت سودانية

الممثل الأممي بالسودان: الاتفاق نتيجة جهود من الأطراف السودانية لإيجاد حل للأزمة وإعادة النظام الدستوري