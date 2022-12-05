استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال واعتقال نجل قيادي في الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الاثنين باستشهاد شاب فلسطيني وإصابة 6 خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الدهيشة في بيت لحم بالضفة الغربية، بالتزامن مع اقتحام مماثل لأطراف مخيم جنين.

وأضافت الوكالة -نقلا عن مصادر أمنية فلسطينية- بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة وداهمت عدة منازل، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت؛ مما أدى إلى استشهاد شاب بعد إصابته برصاصة في الصدر، في حين أصيب 6 آخرون بالرصاص الحي في الأطراف، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضحت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: يزن يوسف حسن فرارجة (24 عاما)، والشقيقين عدي (24 عاما) ومعاذ عصام أبو نصار (27 عاما)، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

بالتزامن مع ذلك، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع اشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين إثر اقتحامه أطراف مخيم جنين بالضفة.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت يحيى السعدي نجل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي من مخيم جنين.

وأظهرت صور بثت على وسائل التواصل الاجتماعي جرافات جيش الاحتلال وهي تزيل العوائق التي وضعها فلسطينيون.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ أشهر تنفيذ عمليات في شمالي الضفة الغربية، تتركز في مدينتي نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين.

وتندلع عادة مواجهات وتبادل إطلاق للنار في كل عملية ضمن غضب من استمرار اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين على الشعب الفلسطيني.​​​​​​​

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن حصيلة الشهداء الفلسطينيين ارتفعت منذ مطلع العام الجاري إلى أكثر من 210.