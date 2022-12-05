بعد إعلان واشنطن أولويات جديدة.. إيران: لن نتفاوض بشأن النووي تحت الضغوط ولن نقدم تنازلات

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر کنعاني أن إيران لن تتفاوض بشأن الاتفاق النووي تحت الضغوط، ولن تقدم تنازلات أمام التهديدات، في حين أشارت واشنطن إلى أن محور تركيزها الحالي ليس الاتفاق النووي، بل تزويد إيران روسيا بالسلاح.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن كنعاني قوله -خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين- إن إيران ما زالت ملتزمة بعملية التفاوض وتسعى لحسمها، غير أنها لن تتفاوض على أساس الحاجة إلى المفاوضات.

وأشار إلى أن حاجة الغرب إلى التفاوض ليست أقل من حاجة إيران إليه، والاتفاق متاح ويمكن للأطراف المعنية به التوصل إليه في أقصر وقت ممكن، حسب قوله.

وأضاف أن المفاوضات لها منطقها الخاص، وأن إيران التزمت بخطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)، لكن الولايات المتحدة الأميركية هي التي انسحبت من الاتفاق.

واتهم المتحدث الغرب عموما والولايات المتحدة خصوصا بإصدار مواقف متناقضة بشأن الاتفاق النووي مع إيران، وقال إن المفاوضات لم تدرج ضمن أولويات الولايات المتحدة، وبدل ذلك أصبحت تركز على قضايا أخرى.

مجال التركيز الأميركي

وكان موقع "بلومبيرغ" (Bloomberg) نقل عن المبعوث الأميركي إلى إيران روبرت مالي أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستركز بشأن إيران على ملفات أساسية؛ منها إمدادات الأسلحة إلى روسيا بدلا من المحادثات المتوقفة لإحياء الاتفاق النووي.

وسبق أن قالت وزارة الخارجية الأميركية منذ فترة إن الاتفاق النووي الإيراني "ليس محور تركيزها" في الوقت الحالي، وبدلا من ذلك هي "تهتم بدعم المحتجين في إيران".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس -في مؤتمر صحفي- "الإيرانيون أوضحوا بشدة أن هذه ليست صفقة كانوا مستعدين لإبرامها، وبالتالي لا تبدو وشيكة"، حسب ما نقلته شبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية.

وأضاف المتحدث أن "مطالب إيران غير واقعية، ولا شيء سمعناه في الأسابيع الأخيرة يشير إلى أنهم غيروا موقفهم"، وفق قوله.

وأكد المتحدث -ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة مهتمة بمواصلة المحادثات لإحياء الاتفاق الذي بموجبه قيدت إيران برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية- أن "تركيز الإدارة الحالي ينصب على الشجاعة اللافتة التي يظهرها الشعب الإيراني من خلال مظاهراته السلمية، وممارسته حقه العالمي في حرية التجمع وحرية التعبير".

وأضاف "ينصب تركيزنا الآن على تسليط الضوء على شجاعتهم ودعمهم بالطرق الممكنة".