شاهد- لحظات مرعبة لتصادم قطار كهربائي بحافلة في إسطنبول

أصيب 11 شخصا جراء حادث تصادم وقع بين حافلة وقطار كهربائي خفيف "ترام" يصل بين منطقتي "جيبالي" و"علي بيه كوي" في الجزء الأوروبي من مدينة إسطنبول.

ووقع التصادم في منطقة "أيوب سلطان" حيث أدى إلى خروج "الترام" من سكته فيما ارتطمت الحافلة بسيارة أخرى.

ورصدت كاميرات المراقبة لحظة وقوع الحادث، حيث أظهرت اللقطات القطار الكهربائي وهو يصطدم بوسط الحافلة ما تسبب بأضرار في الطرفين.

KAZA ANI KAMERADA İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinin Alibeyköy mevkiinde İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı. Kaza ile edinilen ilk bilgilere göre; 4'i ağır 19 kişi yaralandı. pic.twitter.com/bQAODjF6ld — Beyaz Gazete (@BeyazGazete) December 5, 2022

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها نشطاء على مواقع التواصل الركاب في كل من الحافلة والقطار وهم في حالة من الصدمة بعد وقوع الحادث الذي تسبب في تهشم بعض النوافذ الزجاجية، إضافة إلى قيام بعض الركاب بإسعاف المصابين.

İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı. Sabah işe ve okula giden vatandaşların bulunduğu otobüse, tramvayın çarpması ile yaralananlar oldu. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. 📍 Eyüpsultan / Alibeyköy pic.twitter.com/K2HTLjSOfN — Platform İstanbul (@PlatformIstanb) December 5, 2022

وبحسب مراسل الأناضول، أسفر الحادث عن إصابة 11 شخصا أحدهم حالته حرجة، فيما أنقذت طواقم الإطفاء شخصا كان عالقا داخل الحافلة.

Eyüpsultan'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi. https://t.co/1rw8nPL07O pic.twitter.com/tOoysjqMt2 — TGRT HABER (@tgrthabertv) December 5, 2022

وعقب الحادث مباشرة، توجهت العديد من فرق الإطفاء والإسعاف إلى الموقع.