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شاهد- لحظات مرعبة لتصادم قطار كهربائي بحافلة في إسطنبول

سكان إسطنبول البالغ عددهم أكثر من 16 مليونا يعتمدون على وسائل النقل العامة في تنقلاتهم (الأناضول)
5/12/2022-|آخر تحديث: 5/12/202212:29 PM (مكة المكرمة)

أصيب 11 شخصا جراء حادث تصادم وقع بين حافلة وقطار كهربائي خفيف "ترام" يصل بين منطقتي "جيبالي" و"علي بيه كوي" في الجزء الأوروبي من مدينة إسطنبول.

ووقع التصادم في منطقة "أيوب سلطان" حيث أدى إلى خروج "الترام" من سكته فيما ارتطمت الحافلة بسيارة أخرى.

ورصدت كاميرات المراقبة لحظة وقوع الحادث، حيث أظهرت اللقطات القطار الكهربائي وهو يصطدم بوسط الحافلة ما تسبب بأضرار في الطرفين.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها نشطاء على مواقع التواصل الركاب في كل من الحافلة والقطار وهم في حالة من الصدمة بعد وقوع الحادث الذي تسبب في تهشم بعض النوافذ الزجاجية، إضافة إلى قيام بعض الركاب بإسعاف المصابين.

وبحسب مراسل الأناضول، أسفر الحادث عن إصابة 11 شخصا أحدهم حالته حرجة، فيما أنقذت طواقم الإطفاء شخصا كان عالقا داخل الحافلة.

وعقب الحادث مباشرة، توجهت العديد من فرق الإطفاء والإسعاف إلى الموقع.

المصدر : الجزيرة + الأناضول + وكالة سند