روسيا تحظر الدعاية للمثلية الجنسية

صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -اليوم الاثنين- على قانون يحظر الدعاية للمثلية الجنسية والتحرش بالأطفال وتغيير الجنس.

وبمقتضى هذا الحظر، بات العمل على إشاعة العلاقات الجنسية "غير التقليدية" والتحرش الجنسي بالأطفال عبر وسائل الإعلام والإنترنت والإعلانات والأعمال الأدبية والسينما غير قانوني.

ويشمل الحظر أيضا دعوات تغيير الجنس بين الشباب عبر الوسائل نفسها.

وينص القانون كذلك على تنفيذ آلية تحدّ من وصول الأطفال إلى المواد الصوتية أو المرئية التي تتضمن معلومات بشأن المثليين، وسيمنح القانون صلاحية المراقبة لإحدى المؤسسات المفوضة من قبل الحكومة.

وتتراوح غرامات المخالفين لهذا القانون من أشخاص حقيقيين واعتباريين بين 50 ألف روبل روسي (نحو 827 دولارا) و 10 ملايين روبل (نحو 165 ألفا و290 دولارا).