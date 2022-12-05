رسالة "سرية" تكشف عن مخاوف ألمانيا من شراء مقاتلات إف-35 الأميركية

عبرت ألمانيا عن مخاوف جدية بشأن إتمام صفقة شراء مقاتلات أميركية من طراز إف-35 (F-35) في إطار خطة تحديث قواتها العسكرية، حسب "رسالة سرية" حصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت برلين أعلنت في مارس/آذار الماضي نيتها شراء 35 طائرة حربية من صنع شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية لاستبدال أسطولها المتقادم من طائرات "تورنادو".

لكن وزارة الدفاع الألمانية أثارت مخاوف بشأن عوامل "تأخير" و"تكاليف إضافية" تعترض الصفقة التي تبلغ قيمتها نحو 10 مليارات يورو، حسب رسالة "سرية" موجهة إلى لجنة الميزانية في البرلمان.

وأشارت الرسالة إلى مخاطر تتعلق بإنجاز تطوير القاعدة الجوية التي ستستضيف مقاتلات "إف-35″، إضافة إلى متطلبات أمنية وصعوبات لنيل موافقات لتحليق الطائرات بألمانيا في الوقت المطلوب.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع إنه سيكون هناك "تعاون وثيق" مع البرلمان و"توضيح" للأمور.

كما أفادت مصادر برلمانية لوكالة الصحافة الفرنسية بأن اجتماعا طارئا سيعقد اليوم الاثنين في وزارة الدفاع يحضره أعضاء لجنة الميزانية من الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

ومن المفترض أن تفرج اللجنة عن الدفعة الأولى من أموال الصفقة في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وثيقة أعدتها وزارة المالية

والوثيقة التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية أعدتها وزارة المالية للجنة، واستندت إلى تقييمات وزارة الدفاع. ووفقا للوثيقة، فإن هناك شكوكا تحيط بإنجاز التحديثات اللازمة لقاعدة بوخيل الجوية التي ستستقبل الطائرات بحلول عام 2026.

وحذرت من أن الإطار الزمني الحالي "طموح للغاية"، كما أن المتطلبات الأمنية المعقدة من الجانب الأميركي قد تؤدي إلى مزيد من التأخير وزيادة في الكلفة.

وأضافت أن هناك أيضا مخاطر تتمثل في عدم إمكانية الحصول على الموافقات الخاصة بعمليات طيران مقاتلات "إف-35" في ألمانيا في الوقت المحدد نظرا لعدم توفر "مستندات مطلوبة".

ولفتت الوثيقة أيضا إلى عوامل أخرى يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الكلفة؛ منها التضخم وتقلبات سعر الصرف بين الدولار واليورو وارتفاع تكاليف الإنتاج.

ويأتي تمويل الصفقة من خطة بقيمة 100 مليار يورو مخصصة للقوات المسلحة تم الكشف عنها في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية في محاولة لتحديث الجيش الألماني.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز الأسبوع الماضي إنه يريد إتمام صفقة طائرات "إف-35" الأحدث في العالم بحلول نهاية العام.