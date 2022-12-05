تحقيق استقصائي للجزيرة نت يفوز بجائزة مرموقة

حصل مساء أمس الأحد تحقيق استقصائي نشرته الجزيرة نت في أبريل/نيسان الماضي بعنوان "الفخ البيلاروسي.. المهاجرون العرب في لعبة الحدود الأوروبية" على الجائزة الفضية كثاني أفضل تحقيق استقصائي عربي لهذا العام. جاء ذلك في ختام أعمال المنتدى الـ15 لشبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية، المعروفة اختصارا بأريج في العاصمة الأردنية.

والتحقيق الفائز من إعداد الزميل الصحفي محمود السبكي، ويوثق التدفق الهائل والممنهج لعشرات آلاف المهاجرين العرب إلى بيلاروسيا في الفترة بين أبريل/ نيسان ونوفمبر/ تشرين الثاني 2021، ويبين من خلال دراسة وتتبع حركة الطيران من عدة مدن عربية كيف نظمت السلطات البيلاروسية هذا التدفق. كما يبرز بالشهادات والوثائق كيف دفعت السلطات البيلاروسية هؤلاء المهاجرين إلى حدودها مع بلدن الاتحاد الأوروبي والمآسي الإنسانية التي حصلت جراء ذلك.

ويكشف التحقيق أيضا عبر التسجيلات والوثائق تورط شبكات المهربين في هذا التدفق، وتلاعبهم بأحلام وآمال المهاجرين وطالبي اللجوء لتحصيل أموال طائلة.

وكان تحقيق "عيادات عشوائية وفقراء العراق يدفعون الثمن" الذي أعده الزميل الصحفي محمد السوداني قد وصل أيضا إلى القائمة القصيرة لجوائز أريج للصحافة الاستقصائية. ويكشف التحقيق عن انتشار عيادات المضمدين (المساعد الطبي) بشكل عشوائي في العراق دون رقابة أو محاسبة، وتسببها في وفاة وإعاقة عشرات العراقيين.

وفاز بالجائزة الذهبية تحقيق "بزنس في مستشفيات يمنية" للصحفي وجدي السالمي، وحل ثانيا تحقيق "الفخ البيلاروسي.. المهاجرون العرب في لعبة الحدود الأوروبية"، بينما كانت الجائزة الثالثة (البرونزية) من نصيب تحقيق "مبيدات ممنوعة على موائد اللبنانيين" لزينب محسن.

ويتناول التحقيق الأول قيام أطباء في بعض مستشفيات اليمن ببتر أطراف جرحى من مواطنيهم دون حاجة طبية طمعا بمنحة من هيئة خيرية سعودية. بينما يتناول تحقيق "الفخ البيلاروسي" الذي وصفته لجنة التحكيم بأنه "إنساني بامتياز" أوضاع مهاجرين غير نظاميين عرب وقعوا ضحية لشبكات تهريب ولضغوط مارستها سلطات بيلاروسيا في تجاذبها مع دول الاتحاد الأوروبي.

أما التحقيق الثالث فتناول استخدام بعض المزارعين مبيدات ممنوعة أو شديدة التركيز لرش المزروعات التي يتم تداولها لاحقا في أسواق لبنان.

وترشح لنيل الجوائز الثلاث 133 تحقيقا استقصائيا عربيا غالبيتها من العراق واليمن، ووصل إلى القائمة القصيرة 10 منها، بينها 3 نشرت في صفحة تغطيات في الجزيرة نت التي تهتم بالتحقيقات الاستقصائية والإخبارية والتغطيات.

وانتظم ملتقى أريج السنوي الخامس عشر تحت شعار "لإعلام مستقل" في العاصمة الأردنية عمّان بمشاركة أكثر من 300 من الصحفيين والمهتمين بمجال العمل الاستقصائي، وشهد عدة ورشات عمل وندوات. وتعد جائزة أريج للصحافة الاستقصائية أرفع الجوائز في مجال الصحافة الاستقصائية عربيا، وتستقطب سنويا مئات الصحفيين وعشرات المؤسسات الإعلامية.