في ثاني زيارة رسمية له خلال عام.. الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يصل الإمارات

وصل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الاثنين، إلى الإمارات وهي محطته الثانية والأخيرة في جولة خليجية شملت البحرين.

وأوضح مكتب الرئيس الإسرائيلي أن هرتسوغ وصل إلى أبو ظبي اليوم وكان في استقباله وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

وأضاف مكتب هرتسوغ أن الرئيس سيحضر ويلقي كلمة رئيسية في مؤتمر مناظرة الفضاء في أبو ظبي، ويلتقي بعدها رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

يسعدني أن أشارك في مؤتمر الفضاء الذي ينعقد لاول مرة في أبو ظبي تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات المتحدة وبمشاركة وزير الخارجية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

نحن في خضم عهد جديد وثوري لاستكشاف الفضاء. 🇮🇱🤝🇦🇪 pic.twitter.com/5UpCOiGG9s — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) December 5, 2022

وأصبح هرتسوغ أول رئيس إسرائيلي يزور مملكة البحرين أمس الأحد، والتقى القادة هناك وشارك في منتدى اقتصادي بالمنامة.

وكان الرئيس الإسرائيلي زار الإمارات مطلع العام الجاري، سعيا إلى تعزيز العلاقات مع دول الخليج.

كما استقبل هرتسوغ بمقر إقامته بالقدس الغربية في سبتمبر/أيلول الماضي وزير خارجية الإمارات الذي قام بزيارة رسمية لإسرائيل بمناسبة مرور عامين على توقيع "اتفاقات أبراهام" وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين.

وسمح تطبيع العلاقات مع الاحتلال بالعديد من الصفقات التجارية، منها العقد الخاص بتفريغ النفط في منتجع إيلات المطل على البحر الأحمر، والذي لقي معارضة كبيرة داخل إسرائيل لأضراره البيئية.

يُشار إلى أن كلا من الإمارات والبحرين وقعتا منتصف سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في حفل رسمي بحديقة البيت الأبيض برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.