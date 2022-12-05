بمشاركة ماكرون.. الإليزيه يعلن عن قمة إقليمية في الأردن قبل نهاية العام

أعلن قصر الإليزيه عن عقد قمة إقليمية في الأردن "قبل نهاية العام"، تجمع العراق والدول المجاورة بمشاركة فرنسا، مثل مؤتمر بغداد في أغسطس/آب 2021، في ظل التوتر مع إيران وتركيا.

وصدر الإعلان بعد مكالمة هاتفية بين ماكرون ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمس الأحد.

وأفاد الإليزيه -في بيان- بأنه "في أعقاب مكالمتهما في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفق المسؤولان على مواصلة التحضير بالتنسيق مع الأردن للقمة المقبلة مثل "قمة بغداد"، التي ستجمع في عمان قادة المنطقة الرئيسيين ورئيس الجمهورية قبل نهاية العام"، من دون أي توضيح بشأن قائمة المشاركين في الوقت الحاضر.

وجاء في البيان أن ماكرون والسوداني "تشاركا مخاوفهما حول تصاعد التوتر" بعد سلسلة الغارات الجوية التركية على مواقع للمقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا وفي شمال العراق.

وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن "عملية برية" في سوريا، بعد اعتداء وقع في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في إسطنبول، واتهمت أنقرة حزب العمال الكردستاني الذي يتخذ مقرات له في العراق، ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا بالوقوف خلفه. ونفى الطرفان الكرديان أي دور لهما في الاعتداء.

من جهة أخرى، شنت إيران في الفترة الأخيرة سلسلة ضربات صاروخية وبواسطة طائرات مسيّرة على فصائل معارضة كردية إيرانية في كردستان العراق.

وأضاف الإليزيه أن ماكرون -الذي دعا السوداني لزيارة فرنسا "مطلع عام 2023"- "ذكّر مرة جديدة بأنه بإمكان العراق أن يعول على دعم فرنسا في مواجهة الانتهاكات التي تطول سيادته واستقراره وفي مكافحته الإرهاب".