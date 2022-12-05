شرطية أردنية تصبح الأشهر على المنصات.. كيف أقنعت شابا بالعدول عن الانتحار؟

تحولت الملازم علا الجالودي والتي تخدم في إدارة السير بالعاصمة الأردنية كضابط مفرزة، إلى أشهر شخصية على منصات التواصل الاجتماعي في الأردن، بعد ظهورها وهي تحاول إقناع شاب بالعدول عن الانتحار.

وقد انتبهت الشرطية علا الجالودي أثناء عملها في أحد الأيام، لوجود شاب يحاول الانتحار من فوق جسر الشعب في عمّان؛ فذهبت للتحدث إليه لتثنيه عن الانتحار، وهو الأمر الذي نجحت فيه، قبل أن تجلس على الأرض وتبكي من هول الموقف.

وتقول الشرطية إنها حاولت امتصاص غضب الشاب لمنعه من الانتحار، مؤكدة أنها استخدمت أسلوبها لإنقاذ الشاب ومنعه من الانتحار.

وتعرف الشرطية علا لدى أهل مدينة عمّان بنشاطها وحيويتها وابتسامتها خلال تنظيمها للسير في شوارع عمّان.

وقد رصدت حلقة (2022/12/5) من برنامج "شبكات" تفاعل رواد المنصات مع تصرف الشرطية علا، حيث أشادت ديما مجالي بحيوية الشرطية فكتبت "هي (هذه) الشرطية بتحب (تحب) شغلها، الابتسامة لا تفارق وجهها كل صباح وهي تستقبل وترد السلام على سائقي السيارات".

كما أكد ماجد النجار على الكاريزما التي تمتلكها علا الجالودي فعلق "هذه الملازم علا الجالودي تقوم بأدائها العملي على أكمل وجه ولديها كاريزما بمعالجة الازدحام المروري على منطقة دوار الشعب ودائما متواجد (تجد) في مكانها صحفيين من جميع العالم لتصوير ما تقوم به يوميا".

في المقابل؛ تساءل محمد صالح النوايسه عن مصير الشاب الذي حاول الانتحار فكتب "الشرطية رايحين (سوف) يكرمونها وتستحق، والشب (والشاب) ما ناس بتسأل فيه (لا يهتم به الناس) ولا في السبب اللي (ولا بالسبب الذي) أجبره على محاولة الانتحار، مشان ما (لئلا) يفتحوا على حالهم بابا!".

فيما شبه يزيد الطراونة محاولة الانتحار بالأفلام فكتب "فيلم هندي، هو الي بده ينتحر بنتحر هيك (هل الذي يريد الانتحار ينتحر هكذا) قدام الناس؟! مسرحية".

بيانات دائرة الإحصاءات العامة أظهرت ارتفاع أعداد حالات الانتحار في الأردن لعام 2021 بنسبة قدرها 10% إلى 186 حالة، مقارنة مع عام 2020، حيث سجلت 169 حالة.