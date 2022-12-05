خُير بين الانسحاب أو التوقيف.. ما سبب استقالة رئيس الشرطة المشرفة على أجهزة الشرطة ببريطانيا؟

قدّم مايكل لوكوود رئيس المكتب المستقل لشؤون الشرطة (آي أو بي سي) الذي يشرف على أجهزة الشرطة البريطانية استقالته بسبب خضوعه لتحقيق جنائي في تهم قديمة، كما أعلنت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان.

وأعلن قائد الشرطة المشرفة على أجهزة الشرطة البريطانية، يوم الجمعة، رحيله الفوري "لأسباب شخصية وعائلية".

لكن وزيرة الداخلية أوضحت أسباب استقالة لوكوود في أجواء من أزمة ثقة في الشرطة البريطانية.

وقالت برافرمان في بيان إنها اضطرت إلى "التحرك على الفور" بعد أن علمت أن "لوكوود يخضع لتحقيق للشرطة بتهم قديمة"، مشيرة إلى أنها أمرت إدارته بأن "تطلب استقالته" وإلا سيتم "تعليق مهامه فورا".

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" Sunday Times أن التهم الموجهة إليه التي لم يتم تحديد طبيعتها تعود إلى 4 عقود عندما كان مايكل لوكوود (63 عاما) في العشرينيات من عمره.

وهزت الشرطة البريطانية مؤخرا سلسلة من القضايا، على رأسها خطف واغتصاب وقتل فتاة لندنية على يد ضابط شرطة حكم عليه بالسجن مدى الحياة بسبب هذه الوقائع، إلى جانب سلسلة فضائح تكشف سلوكا عنصريا وينطوي على كره للنساء في صفوفها.

وكشف تقرير لجهاز التفتيش في الشرطة صدر في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني عن حجم العيوب في تجنيد الضباط وفحصهم.