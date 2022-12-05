إحداهما تضم قاذفات نووية.. موسكو تتهم أوكرانيا بقصف قاعدتين داخل روسيا وتعلن مقتل 3 عسكريين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 3 من العسكريين جراء ما قالت إنها هجمات أوكرانية بالطائرات المسيرة على قاعدتين جويتين روسيتين على بعد مئات الكيلومترات من أوكرانيا.

وأضافت الوزارة –في بيان صدر مساء اليوم الاثنين- أن الهجمات تسببت أيضا في أضرار طفيفة بطائرتين وإصابة 4 أشخاص بجروح.

وأشارت إلى أنها اعترضت طائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعتي ريازان وساراتوف حيث تقع القاعدتان الروسيتان.

وكانت وسائل إعلام روسية قد أفادت في وقت سابق بسقوط 3 قتلى جراء انفجار شاحنة وقود في القاعدة الجوية بمدينة ريازان على بعد 185 كيلومترا جنوب شرقي موسكو.

وفي الوقت نفسه، حاول رومان بوسارغين حاكم مقاطعة ساراتوف طمأنة السكان إثر ما وصفه بأنباء على منصات التواصل الاجتماعي عن "دوي قوي ووميض" في قاعدة إنغلز الجوية بالمقاطعة.

وتقع قاعدة إنغلز على بعد نحو 730 كيلومترا جنوب شرقي موسكو، وهي واحدة من قاعدتين إستراتيجيتين للقاذفات توجد فيهما القدرات النووية الروسية المحمولة جوا، والأخرى تقع في مقاطعة أمور في الشرق الأقصى الروسي.

وتملك روسيا بين 60 و70 قاذفة إستراتيجية من نوعين هما "تو-95″ (Tu-95) و"تو-160" (Tu-160)، وكلاهما قادر على حمل قنابل نووية وصواريخ كروز مسلحة نوويا.

وتقع مدينتا ريازان وساراتوف على بعد مئات الكيلومترات من أوكرانيا، حيث دخلت الحرب الروسية شهرها العاشر ونفذت روسيا جولة جديدة من الهجمات الصاروخية اليوم الاثنين.