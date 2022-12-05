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أمير قطر يجري مباحثات مع رئيس الإمارات في الدوحة

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (يمين) خلال استقباله الشيخ محمد بن زايد في الدوحة (الفرنسية)
5/12/2022-|آخر تحديث: 5/12/202203:47 PM (مكة المكرمة)

أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مباحثات في الدوحة مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد.

وقال الديوان الأميري القطري إن المباحثات تركزت على العلاقات بين البلدين، والسبل الكفيلة بدعمها وتوطيدها في مختلف المجالات؛ وأضاف أنه جرى استعراض لتطوّرات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل لوجهات النظر حيال عدد من القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك.

وفي تغريدة على تويتر، هنّأ رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد قطر بنجاح بطولة كأس العالم لكرة القدم. وقال إنه بحث العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

ورحب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بزيارة رئيس دولة الإمارت الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الدوحة. وقال أمير دولة قطر، في تغريدة على تويتر، إنه جرى تبادل لوجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها سبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

ووصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد اليوم الاثنين إلى دولة قطر في زيارة رسمية. وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مقدمة مستقبليه في مطار حمد الدولي.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فإن الزيارة تأتي انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.

المصدر : الجزيرة + وكالات