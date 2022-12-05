أمير قطر يجري مباحثات مع رئيس الإمارات في الدوحة

أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مباحثات في الدوحة مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد.

وقال الديوان الأميري القطري إن المباحثات تركزت على العلاقات بين البلدين، والسبل الكفيلة بدعمها وتوطيدها في مختلف المجالات؛ وأضاف أنه جرى استعراض لتطوّرات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل لوجهات النظر حيال عدد من القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك.

وفي تغريدة على تويتر، هنّأ رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد قطر بنجاح بطولة كأس العالم لكرة القدم. وقال إنه بحث العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

وصلت إلى الدوحة التي تستضيف بنجاح بطولة كأس العالم لكرة القدم .. نبارك لأخي تميم بن حمد والشعب القطري الشقيق هذا التميز، وتمنياتي لهم دوام التوفيق والنجاح.. وسعدت ببحث العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة. pic.twitter.com/ZJoiKESGBo — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) December 5, 2022

ورحب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بزيارة رئيس دولة الإمارت الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الدوحة. وقال أمير دولة قطر، في تغريدة على تويتر، إنه جرى تبادل لوجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها سبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

أرحب بأخي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الدوحة الذي اتاحت لنا زيارته التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين بلدينا، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها سبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. pic.twitter.com/Lvifh22ojv — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) December 5, 2022

ووصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد اليوم الاثنين إلى دولة قطر في زيارة رسمية. وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مقدمة مستقبليه في مطار حمد الدولي.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فإن الزيارة تأتي انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.