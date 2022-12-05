"آمن بشكل واضح".. وزير الهجرة البريطاني يطالب برفض طلبات اللجوء من هذا البلد

قال وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك إنه يجب منع الألبان من طلب اللجوء إلى المملكة المتحدة لأنهم قادمون من بلد "آمن بشكل واضح".

وأضاف أنه يجب "استبعاد هؤلاء الأفراد من الحق في طلب اللجوء" محذرا من أن المستويات الحالية للهجرة إلى بلاده "لا تحتمل" بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وجاءت هذه التصريحات في وقت رفضت فيه الداخلية التعليق على تقرير صحيفة "صنداي تايمز" بأن الوزراء يعملون على تشريع يمكن أن يمنع طالبي اللجوء الذين يدخلون بطرق غير قانونية من الاستقرار في بريطانيا.

وتردد أن وزيرة الداخلية سويلا برافرمان تحث رئيس الوزراء ريشي سوناك على دعم خطط وضع كل مهاجر "غير شرعي" رهن الاحتجاز عند وصوله.

وتتعرض الحكومة لضغوط شديدة من أعضاء البرلمان المحافظين للتعامل مع قضية مهربي البشر الذين يستخدمون قوارب صغيرة لنقل المهاجرين عبر القنال الإنجليزي.

ويمثل الألبان -الذين تعد بلادهم ذات غالبية مسلمة- أكثر من ثلث مهاجري القنال البالغ عددهم 33 ألفا الذين وصلوا الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، وقال جينريك إنهم الآن "الأولوية الأولى".