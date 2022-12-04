وزير الخارجية الباكستاني للجزيرة: ورثنا من الحكومة السابقة بلدا منقسما ولا ضرورة لانتخابات مبكرة

قال وزير الخارجية الباكستاني بيلاول بوتو زرداري -في مقابلة مع الجزيرة- إنه لا يرى ضرورة لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد، وهو المطلب الذي ينادي به رئيس الوزراء السابق عمران خان.

وذكر الوزير -وهو نجل رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو- أن الحكومة الحالية ورثت من سابقتها "بلدا منقسما واقتصادا منهارا" وأنها تبحث عن حلول للمشاكل الداخلية وتوافقات على المستوى الدولي.

وتعاني باكستان من أزمة اقتصادية حادة وتوترات سياسية تصاعدت حدتها بعد محاولة اغتيال عمران خان في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين كان يقود مسيرة احتجاج صوب العاصمة للضغط على الحكومة من أجل إجراء انتخابات مبكرة.

ورأى بوتو زرداري أن رئيس الوزراء السابق "يحاول أن يشارك بصيغة سياسية جديدة".

وفي شأن آخر، أكد وزير الخارجية على ضرورة التوصل إلى حل لقضية كشمير، وقال "الناس في باكستان والهند يريدون العيش في سلام".